Покров 14 октября 2020 года: приметы, обычаи и традиции праздника

Вадим Карасев

Покров Святой Богородицы — важный православный праздник. За более чем тысячелетнюю историю христианства на Руси этот праздник обогатился приметами, традициями и обычаями, о которых должен помнить каждый.

Покров не является двунадесятым праздником, однако он очень любим в нашей стране. Богородица считается покровительницей России. Многие верят, что она защищает нас своим покровом, оберегая от проблем и помогая во всем.

Приметы праздника 14 октября

Согласно приметам, на Покров выпадает первый снег. Тут действует некий символизм, ведь снег олицетворяет собой белое покрывало, которым Богородица накрыла молящихся в Константинополе.

Если снег не выпадает на Покров, значит, теплая погода простоит ещё долго. Во многих деревнях в средние века считалось, что отсутствие снега на Покров Богородицы означает, что Матушка Заступница не довольна людьми.

Согласно приметам, люди, которые познакомились в этот день, непременно станут друзьями или полюбят друг друга, если их знакомство носит романтический характер.

Если на Покров листья не опадут с деревьев, то можно будет ожидать суровую и малоснежную зиму. Если на Покров деревья будут голыми, значит, снега зимой будет много, а морозы будут мягкими.

Согласно приметам, свадьба, сыгранная на Покров, подарит молодоженам много счастья. В этот день полезно знакомиться с родителями второй половинки.

Обычаи и традиции на Покров

14 числа нужно накрывать на стол, приглашать близких и друзей на праздничную трапезу. Никаких ограничений в плане еды в этот день нет, поэтому можно готовить все, что душа пожелает.

Женщинам, согласно традициям, нужно прикрыть голову на Покров. Таким образом они смогут выразить уважение к празднику.

В этот день принято красиво и празднично одеваться. Всем своим видом нужно демонстрировать хорошее настроение, улыбаться. Говорят, если на Покров искать повод расстроиться или поругаться, он обязательно появится.

Согласно народным традициям, на Покров женщины и девушки гадали на суженого. Но не стоит слишком сильно увлекаться гаданиями, потому что церковь не одобряет подобных занятий.

Еще одна традиция связана с деньгами. В этот день можно делать денежные подарки, но лучше не давать никому денег взаймы.

Согласно древним обычаям, на Покров можно и нужно жениться. Если молодожены планируют венчание или свадьбу, лучше провести эти церемонии 14 октября.