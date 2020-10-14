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Полный провал: Чимин впервые не смог возглавить Twitter в свой день рождения

Полный провал: Чимин впервые не смог возглавить Twitter в свой день рождения

Конечно, нельзя сказать, что в этом году АРМИ забыли про день рождения Чимина (Jimin): как и всегда, музыкант получил десятки поздравлений от поклонников и других звезд в соцсетях. А некоторые фандомы даже приготовили для айдола особенные сюрпризы: например, китайская фан-база разместила поздравления на самом крупном торговом центре в мире Dubai Mall.


С 25-летием Чимина поздравил его «папочка» Джеймс Корден (James Corden), Эллен Дедженерес (Ellen DeGeneres), новостные сайты, музыкальные порталы, такие как Spotify, MTV и Shazam, магазины, бренды, радио-станции и многие другие.


[media=https://twitter.com/JKCorden/status/1315868745252757506?ref_src=twsrc%5Etfw]

[media=https://twitter.com/TheEllenShow/status/1315697990510669824?ref_src=twsrc%5Etfw]

[media=https://twitter.com/Shazam/status/1315729582318739456?ref_src=twsrc%5Etfw]

И все же празднование дня рождения айдола в 2020 году нельзя назвать «успешным»: если в 2019 году хэштеги, связанные с этим днем, заняли несколько первых строчек в ТОП-20 самых популярных мировых хэштегов в Twitter, то в этом году имени музыканта не оказалось в этой двадцатке.

[media=https://twitter.com/btsworldwider/status/1183085106283462661?ref_src=twsrc%5Etfw]

Впрочем, АРМИ предпочли не обращать на это никакого внимания, ведь в категории «K-pop» хэштеги, посвященные дню рождению их кумира, все равно оказались в тренде.

[media=https://twitter.com/JMindiafanbase/status/1315674983901941760?ref_src=twsrc%5Etfw]

Несмотря на то, что в этом году, по сравнению с предыдущими годами, Чимин получил слишком мало поздравлений, фанаты бойз-бэнда решили не концентрировать на этом внимание: ведь главное не количество, а качество – те эмоции и чувства, которые любящие поклонники, близкие и друзья музыканта хотели донести через свои сообщения.

[media=https://twitter.com/sYXDICI2feA8Bon/status/1316110044522520576?ref_src=twsrc%5Etfw]
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# Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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