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Поздравляем! Ольга Сутулова родила сына

Поздравляем! Ольга Сутулова родила сына

Час назад Евгений Стычкин поделился с подписчиками своего Instagram радостной новостью — он снова стал папой. Ольга Сутулова родила сына.  Хотя возлюбленные долгое время скрывали беременность, СМИ рассекретили актрису на последних неделях срока.


Первым новость сообщил счастливый отец. Евгений Стычкин прочитал монолог в Instagram и добавил хэштеги: #лелямойгерой, #fавраамродилисаака, #сынзаотцаответчик. 


Через несколько секунд в комментариях посыпались поздравления в адрес возлюбленных.

«Сердечно поздравляю с первенцем», «Добра и здоровья вашей замечательной семье!», «Ну какой же счастливый, Жек. Светишься! Поздравляем вас. Многогранный отец»,

— пишут поклонники и друзья под постом.

Сама Ольга пока никак не прокомментировала рождение сына. Отметим, что актриса стала мамой первый раз, а вот ее супруг стал отцом в пятый раз. Напомним, Ольга и Евгений счастливы в браке уже восемь лет, а познакомились они гораздо раньше — в 2007 году они закрутили роман. Ольгу не смутило, что Евгений еще был женат на другой женщине. У себя в социальных сетях актеры часто делятся кадрами совместной жизни.

Искренне поздравляем семью с пополнением!

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По материалам: popcake.tv

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