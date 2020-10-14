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Правительство РФ утвердило новый состав Фонда поддержки детей

Правительство РФ утвердило новый состав Фонда поддержки детей

Правительство РФ утвердило новый состав Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Соответствующее распоряжение опубликовано в понедельник на официальном портале правовой информации.

Председателем попечительского совета фонда назначен министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, в состав попечительского совета вошел заместитель министра просвещения РФ Денис Грибов. Директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России Лариса Фальковская стала членом правления фонда.

Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, был создан в 2008 году. Его учредитель – Министерство труда и социальной защиты РФ. В числе основных направлений работы фонда – профилактика семейного неблагополучия, восстановление благоприятной для воспитания ребенка семейной среды, семейное устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, поддержка семей с детьми-инвалидами, социальная реабилитация детей, совершивших преступления, а также другие направления деятельности.

# Общество
По материалам: edu.ru

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