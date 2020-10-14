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Приметы о ключах: 5 хороших и 5 плохих

Приметы о ключах: 5 хороших и 5 плохих

Испокон веков ключам придавали огромное значение, ведь с их помощью можно не только открыть или закрыть двери, но и предсказать, что случится в скором времени. Народная мудрость поможет узнать, какие из примет о ключах сулят позитивные события, а какие несут в себе предостережение.


В народе ключам придают особое, сакральное значение. Они считаются не только инструментом не только для открытия дверей, но и символом борьбы за счастье. Функция открывания и запирания может стать действенной в борьбе за собственную безопасность и благополучие. Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают познакомиться с основными десятью приметами, одна половина которых сулит удачу, а вторая дает возможность заранее подготовиться ко встрече с неприятностями.

Хорошие приметы про ключи


Найденный ключ, если он новый, сулит скорые перемены к лучшему в делах и бизнесе. Такая находка может стать личным талисманом, привлекающим материальное благополучие.
Обнаруженная на земле связка ключей говорит о том, что проблемы в скором времени уйдут из жизни, как и люди, мешающие привлечению счастья. Также примета гласит, что тем, кто нашел связку ключей, удастся наладить отношения в семье.
Нахождение собственных ключей, потерянных ранее, сулит начало периода, когда любые начинания приведут к успеху. Такая находка указывает на благосклонность судьбы.
Ключ, обнаруженный в замке двери, говорит о том, что любые двери открыты, и нужно не медлить, чтобы быстро прийти к заветной цели или мечте.
По примете ключ, обнаруженный висящим на дереве, сулит достижение той мечты, которая раньше казалась несбыточной.

Приметы-предостережения


По примете ключ, обнаруженный на перекрестке, таит в себе опасность. Подняв находку, можно навлечь на себя череду неприятностей, а также стать жертвой порчи или сглаза.
Неприятности сулит и ключ, подобранный на дне водоема. Такая находка может стать причиной проблем с финансами, когда деньги начинают словно утекать сквозь пальцы.
Согласно примете, нельзя трогать найденный ключ, если он ржавый или поломанный. Такая неприятная находка может обернуться проблемами со здоровьем.
Примета гласит, что ключик, найденный поздним вечером или ночью, может стать причиной множества неприятностей, связанных с деловой жизнью.
Потерять свой ключ перед важным мероприятием — к срыву планов. Если вещь не найдется в ближайшее время, нужно проявить осторожность, чтобы опрометчивые решения не привели к большим проблемам.
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По материалам: dailyhoro.ru

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