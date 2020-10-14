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Путин и Эрдоган обсудили взаимодействие по борьбе с коронавирусом

Путин и Эрдоган обсудили взаимодействие по борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили взаимодействие по борьбе с коронавирусом, включая кооперацию в области разработки и производства вакцин, сообщает в среду пресс-служба Кремля.

"Рассмотрен также ряд вопросов двустороннего сотрудничества. Отфиксирована обоюдная заинтересованность во взаимодействии по борьбе с коронавирусной инфекцией, включая кооперацию в области разработки и производства вакцин. Будут даны соответствующие указания профильным ведомствам", - говорится в сообщении.

Кроме того, лидеры двух стран условились о поддержании дальнейших регулярных контактов РФ и Турции по дипломатическим и военным каналам.


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# Политика
По материалам: ria.ru

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