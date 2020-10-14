Путин и Эрдоган обсудили взаимодействие по борьбе с коронавирусом

Анастасия Иванова

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили взаимодействие по борьбе с коронавирусом, включая кооперацию в области разработки и производства вакцин, сообщает в среду пресс-служба Кремля.

"Рассмотрен также ряд вопросов двустороннего сотрудничества. Отфиксирована обоюдная заинтересованность во взаимодействии по борьбе с коронавирусной инфекцией, включая кооперацию в области разработки и производства вакцин. Будут даны соответствующие указания профильным ведомствам", - говорится в сообщении.

Кроме того, лидеры двух стран условились о поддержании дальнейших регулярных контактов РФ и Турции по дипломатическим и военным каналам.

COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.