Путин и саудовский принц обсудили ситуацию на нефтяном рынке
Сегодня, 07:50 Анастасия Иванова
Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным саудовским принцем Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом, сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что разговор состоялся по инициативе саудовской стороны.
В разговоре была дана позитивная оценка достигнутому уровню двусторонних отношений. Президент РФ и саудовский принц выразили обоюдный настрой на дальнейшее развитие российско-саудовского сотрудничества в различных областях.
ОПЕК+, – говорится в сообщении.
Ранее радио Sputnik сообщало, что развитым странам напророчили закат "эпохи нефти".
По материалам: ria.ru