Путин и саудовский принц обсудили ситуацию на нефтяном рынке

Анастасия Иванова

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным саудовским принцем Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом, сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе саудовской стороны.

В разговоре была дана позитивная оценка достигнутому уровню двусторонних отношений. Президент РФ и саудовский принц выразили обоюдный настрой на дальнейшее развитие российско-саудовского сотрудничества в различных областях.

ОПЕК+, – говорится в сообщении.

Ранее радио Sputnik сообщало, что развитым странам напророчили закат "эпохи нефти".