Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Путин и саудовский принц обсудили ситуацию на нефтяном рынке

Путин и саудовский принц обсудили ситуацию на нефтяном рынке

Путин и саудовский принц обсудили ситуацию на нефтяном рынке
Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным саудовским принцем Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом, сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе саудовской стороны.

В разговоре была дана позитивная оценка достигнутому уровню двусторонних отношений. Президент РФ и саудовский принц выразили обоюдный настрой на дальнейшее развитие российско-саудовского сотрудничества в различных областях.


ОПЕК+, – говорится в сообщении.

Ранее радио Sputnik сообщало, что развитым странам напророчили закат "эпохи нефти".

# Политика
По материалам: ria.ru

Последние новости

Правительство РФ утвердило новый состав Фонда поддержки детей
Правительство РФ утвердило новый состав Фонда поддержки детей
Образовательные организации Амурской области получили 2,5 тысячи единиц техники
Образовательные организации Амурской области получили 2,5 тысячи
В эфире программы «Образовательная среда» эксперты обсудят результаты приемной кампании в педагогические вузы
В эфире программы «Образовательная среда» эксперты обсудят результаты
Экс-мэр Каунаса: Литва жила бы лучше, если бы не лаяла на Россию
Экс-мэр Каунаса: Литва жила бы лучше, если бы не лаяла на Россию
Путин и саудовский принц обсудили ситуацию на нефтяном рынке
Путин и саудовский принц обсудили ситуацию на нефтяном рынке
МО Армении сообщило об ужесточении боев в НКР: события ночи 14 октября
МО Армении сообщило об ужесточении боев в НКР: события ночи 14 октября
"Я люблю экшен": Киркоров думает проколоть пенис с сосками и сходить "группой" на нудисткий пляж - СМИ
"Я люблю экшен": Киркоров думает проколоть пенис с сосками и сходить
Мошенники в пандемию стали чаще предлагать "скидки" при оплате счетов
Мошенники в пандемию стали чаще предлагать "скидки" при оплате счетов
Заговоры на Покров 14 октября 2020 года: на счастье, любовь и удачу
Заговоры на Покров 14 октября 2020 года: на счастье, любовь и удачу
7 советов по уходу за кожей осенью: как справиться с последствиями отопительного сезона и холодного ветра
7 советов по уходу за кожей осенью: как справиться с последствиями
Эксперт назвал единственный способ продлить договор СНВ-3
Эксперт назвал единственный способ продлить договор СНВ-3
Приметы о ключах: 5 хороших и 5 плохих
Приметы о ключах: 5 хороших и 5 плохих

Топ на сегодня

Кадыров: Обстановка в Чечне спокойная
Кадыров: Обстановка в Чечне спокойная
В Армении завели дело о международном терроризме из-за боев в Карабахе
В Армении завели дело о международном терроризме из-за боев в Карабахе
Попова: в приостановке работы предприятий из-за коронавируса нет смысла
Попова: в приостановке работы предприятий из-за коронавируса нет
Эрдоган стал «раздражителем» для США, Алиев рискует пожать бурю — мнение
Эрдоган стал «раздражителем» для США, Алиев рискует пожать бурю —
В Минпросвещения России обсудили ситуацию по выплатам участникам программы «Земский учитель»
В Минпросвещения России обсудили ситуацию по выплатам участникам

Еще по теме

Путин провёл телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии после атаки дронов
Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии
Путин обсудил по телефону с саудовским королем запуск ракеты в сторону Эр-Рияда
Путин провёл телефонный разговор с премьер-министром Индии