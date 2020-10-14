Путин наградил Нюту Федермессер орденом Почета
Сегодня, 23:00 Анастасия Иванова
Президент России Владимир Путин наградил руководителя Центра паллиативной помощи Анну (Нюту) Федермессер орденом Почета за участие в подготовке и проведении общероссийской акции "Мы вместе", соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Всероссийская акция "Мы вместе" была запущена в марте для помощи в период пандемии коронавируса. Президент РФ Владимир Путин учредил памятную медаль за вклад в акцию.
По материалам: ria.ru