Путин наградил Нюту Федермессер орденом Почета

Анастасия Иванова

Президент России Владимир Путин наградил руководителя Центра паллиативной помощи Анну (Нюту) Федермессер орденом Почета за участие в подготовке и проведении общероссийской акции "Мы вместе", соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Всероссийская акция "Мы вместе" была запущена в марте для помощи в период пандемии коронавируса. Президент РФ Владимир Путин учредил памятную медаль за вклад в акцию.