Путин выразил Эрдогану серьёзную обеспокоенность: боевики в Карабахе

Влада Некрасова

Владимир Путин провёл сегодня, 14 октября, телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Беседа лидеров двух стран состоялась по инициативе турецкой стороны, сообщили в пресс-службе Кремля.

Подробно обсуждена ситуация в зоне карабахского конфликта. С обеих сторон подтверждена важность соблюдения гуманитарного перемирия, договорённость о котором была достигнута 10 октября в Москве.

Глава российского государства выразил турецкому президенту серьёзную обеспокоенность в связи с участием в военных действиях в Нагорном Карабахе боевиков из Ближневосточного региона.

Подчеркнута настоятельная необходимость солидарных усилий с целью скорейшего прекращения кровопролития и перехода к мирному урегулированию карабахской проблемы.

Путин также выразил надежду, что Турция, как член Минской группы ОБСЕ (не путать с сопредседателями этой группы, которыми являются Россия, США и Франция. — Ред.) внесёт конструктивный вклад в деэскалацию конфликта в Нагорном Карабахе.

Стороны выступили за активизацию процесса политического урегулирования карабахского конфликта на основе наработок Минской группы ОБСЕ.

При обмене мнениями по сирийской и ливийской проблематике отмечен эффективный характер координации России и Турции на этих направлениях, которая способствует стабилизации обстановки и продвижению на политико-дипломатическом треке.

Как сообщало ИА Newstes, столкновения на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе происходили и раньше, однако нынешнее обострение ситуации вызывает повышенную озабоченность не только своим масштабом, но и принципиально новым воздействием внешних факторов. Об этом говорилось в заявлении директора Службы внешней разведки (СВР) России Сергея Нарышкина, распространённом 6 октября пресс-бюро службы. «На стороне Азербайджана впервые так открыто и однозначно выступила Турция. Кроме того, разгорающееся вооружённое противостояние в Карабахе, как магнит, притягивает к себе боевиков из различного рода международных террористических структур», — обратил внимание глава российской внешней разведки.

Напомним, Владимир Путин 8 октября обратился с призывом прекратить боевые действия в зоне карабахского конфликта по гуманитарным соображениям. До этого президент России провёл серию телефонных разговоров с главами Армении и Азербайджана. Также в Москву были приглашены главы МИД двух закавказских республик для проведения консультаций 9 октября по вопросам урегулирования в Нагорном Карабахе. В ходе состоявшихся прошлую пятницу в Москве по инициативе российской стороны переговоров с участием глав МИД РФ, Армении и Азербайджана достигнуты договорённости о прекращении огня с полудня 10 октября и начале субстантивных переговоров с целью скорейшего достижения мирного урегулирования. Прошедшие дни показали, что режим перемирия не соблюдается. Стороны обвиняют друг друга в его срыве.

27 сентября Азербайджан начал интенсивный артобстрел населённых пунктов в Нагорном Карабахе, в том числе и Степанакерта, перейдя в наступление вдоль всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация.