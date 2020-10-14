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Разорившийся крымский рыбокомбинат пожаловался на Украину в ООН

Разорившийся крымский рыбокомбинат пожаловался на Украину в ООН

Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Россия сделала ход в «крымской» игре против Украины — с жалобами в ООН на т.н. водную блокаду намерен обратиться «Крымский производственный рыбокомбинат». Адвокатом предприятия выступает Александр Молохов, который также возглавляет экспертный совет по международно-правовым вопросам при российском правительстве Крыма.


Директор же рыбокомбината в интервью Крым.Реалии назвал целью жалоб возвращение к «прошлому».

«Чтобы были нормальные добрососедские отношения между Россией и Украиной, в том числе чтобы возобновил свою работу канал», — сказал он, отметив, что из-за перекрытия Северо-Крымского канала в 2014 году вся его рыба погибла, а некогда крупнейшее крымское предприятие по выращиванию пресноводной рыбы разорилось.

Рыбокомбинат оценивает убытки в 53 миллиона рублей (24 398 тысяч гривен).

В 2017−18 гг. украинские суды отказались рассматривать претензии предприятия к Государственному агентству водных ресурсов Украины и Управлению Северо-Крымского канала, а в июне 2020 года Европейский суд по правам человека тоже отклонил жалобу предприятия.

Теперь юристы рыбокомбината собрались жаловаться на Украину в ООН — в Комитет по правам человека и Совет по правам человека.

«Я не исключаю, что по поводу водной и энергетической блокад мы тоже придем к межгосударственному спору между Россией и Украиной в Международном суде ООН в Гааге. То, что происходит сейчас, — это подготовительная ступень к большому, глобальному кейсу: «Дело России против Украины в связи с водной блокадой», — заявил Молохов журналистам Крым.Реалии.

В свою очередь постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица называет жалобы от подконтрольных России организаций «криком отчаяния», «суетой» и «истерикой».

Ранее в Крыму критически упал уровень воды в водохранилищах, пересохла река Бельбек и знаменитый водопад Учан-Су.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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