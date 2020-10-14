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Разумков допускает продление закона об особом статусе Донбасса

Разумков допускает продление закона об особом статусе Донбасса
Верховная рада может продлить действие закона об особом статусе Донбасса, если это будет необходимо. Пока соответствующий проект не планируется к вынесению в сессионный зал.

Об этом на брифинге заявил спикер Рады Дмитрий Разумков.

В частности, у него спросили, планируется ли продление действия закона об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) и принятие закона о коллаборантах.
"… законопроекты, насколько мне известно, комитетами не были предложены и пока не планируются к вынесению в пленарный зал", - отметил Разумков.

В то же время он допустил продление закона об особенностях местного самоуправления, которые называют особым статусом Донбасса.

"Будем смотреть. Если будет необходимость, Верховная рада всегда сделает все, что она должна сделать", - добавил Разумков.
# Политика / В мире
По материалам: gogetnews.info

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