RM показал спящего Чимина в его день рождения
Щедрый Намджун (Namjoon) из BTS поделился с поклонниками фотографией спящего именинника Чимина (Jimin), которая была сделана в день празднований.
Всякий раз, когда один из участников группы отмечает свой день рождения, армия фанатов с нетерпением ждёт оригинальных и загадочных поздравлений, на которые горазды мемберы «Бантан». Они могут опубликовать абсолютно все: от милых снимков и душевных видео до позорных роликов с глупыми выходками команды.
В день, когда бэби Мочи исполнилось 25, АРМИ «смотрели в оба», чтобы не проглядеть какого-то эксклюзивного месседжа от айдолов. И вот настал тот самый момент, когда непредсказуемый Джуни сфотографировал очаровательного именинника Чима спящим! Красавчик лежит с закрытыми глазами на кресле, подложив под голову парочку мягких вещей. Надо сказать, что его розовые объемные волосы смотрятся просто шикарно, согласитесь?
Парочка фанов обвинила Намджуна в непорядочности, ведь выкладывать фото человека, который даже не знает о факте снимка совсем невежливо, но, поверьте, что двое лучших друзей точно не станут обижаться друг на друга из-за такой ерунды. Как говорят поклонники, «у них бывали шутки и пожестче».
«Авввв мой милый лемурчик!»— оригинально назвала девушка своего спящего кумира ЧимЧима.