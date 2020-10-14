RM показал спящего Чимина в его день рождения

Алексей Вольцев

Щедрый Намджун (Namjoon) из BTS поделился с поклонниками фотографией спящего именинника Чимина (Jimin), которая была сделана в день празднований.

@BTS_twt

Всякий раз, когда один из участников группы отмечает свой день рождения, армия фанатов с нетерпением ждёт оригинальных и загадочных поздравлений, на которые горазды мемберы «Бантан». Они могут опубликовать абсолютно все: от милых снимков и душевных видео до позорных роликов с глупыми выходками команды.

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В день, когда бэби Мочи исполнилось 25, АРМИ «смотрели в оба», чтобы не проглядеть какого-то эксклюзивного месседжа от айдолов. И вот настал тот самый момент, когда непредсказуемый Джуни сфотографировал очаровательного именинника Чима спящим! Красавчик лежит с закрытыми глазами на кресле, подложив под голову парочку мягких вещей. Надо сказать, что его розовые объемные волосы смотрятся просто шикарно, согласитесь?

[media=https://twitter.com/parkjiminpics/status/1316398905483907079?ref_src=twsrc%5Etfw]

Парочка фанов обвинила Намджуна в непорядочности, ведь выкладывать фото человека, который даже не знает о факте снимка совсем невежливо, но, поверьте, что двое лучших друзей точно не станут обижаться друг на друга из-за такой ерунды. Как говорят поклонники, «у них бывали шутки и пожестче».

[media=https://twitter.com/BTS_twt/status/1315934705238171648?ref_src=twsrc%5Etfw]

«Авввв мой милый лемурчик!»

[media=https://twitter.com/bw_busan/status/1316090923789541378?ref_src=twsrc%5Etfw]

— оригинально назвала девушка своего спящего кумира ЧимЧима.Подпишись на нас в Яндекс Новости