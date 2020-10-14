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Рогозин поздравил новый экипаж МКС словами из "Мертвых душ"

Рогозин поздравил новый экипаж МКС словами из "Мертвых душ"

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин поздравил космонавтов, в рекордные сроки добравшихся до Международной космической станции, использовав при этом цитату из "Мертвых душ" Николая Гоголя.

"Молодцы, что так быстро долетели. Какой русский не любит быстрой езды, как говорится", – сказал он.

Космонавт Сергей Рыжиков поблагодарил корпорацию за быструю доставку и указал, что подобную систему следовало бы разработать и для иностранцев. По словам Рогозина, в России постоянно думают о разработке быстрой схемы не только для русских космонавтов, но и для их коллег.

Как сообщал Ruposters, корабль "Союз" установил рекорд скорости полета к МКС по двухвитковой схеме. Он пристыковался к станции спустя 3 часа и 4 минуты после вылета, хотя в среднем это занимает около шести часов.

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По материалам: uposters.ru

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