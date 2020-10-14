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Россия расширяет гуманитарно-просветительский проект по продвижению русского языка в Таджикистане

Россия расширяет гуманитарно-просветительский проект по продвижению русского языка в Таджикистане

14 октября педагоги из 18 регионов России вновь отправляются в Республику Таджикистан для обучения русскому языку и другим общеобразовательным предметам на русском языке в местных школах, сообщает пресс-служба Министерства просвещения Российской Федерации.

За последние годы гуманитарно-просветительский проект России, организованный Министерством просвещения, стал самым масштабным педагогическим проектом за рубежом, расширив территориальный охват на 5 стран: Таджикистан, Киргизия, Узбекистан, Монголия, Вьетнам. И на сегодняшний день его аудитория постоянно растёт даже вопреки эпидемиологической ситуации в мире.

В новом учебном году 50 российских учителей будут преподавать в 22 школах Таджикистана самые разные школьные дисциплины – русский язык и литературу, математику, физику, химию, географию, биологию, а также заниматься с учащимися начальных классов. Помимо работы в классе, педагоги из России знакомят зарубежных школьников с русской культурой и традициями, проводят творческие встречи и литературные вечера, тематические конкурсы.

Учитывая эпидемиологическую ситуацию, особое внимание в ходе проекта уделено защите здоровья педагогов.

Гуманитарный проект Минпросвещения России реализуется в Таджикистане с 2017 года. Ежегодно учителя обучают более 7,5 тысяч местных школьников. Благодаря российским специалистам ребята повышают свои навыки в чтении, проявляют интерес к литературным произведениям, участвуют в олимпиадах, открывая возможности для поступления в российские учебные заведения.

«За эти годы гуманитарный проект, в рамках которого российские учителя преподают в зарубежных школах русский язык, математику и другие предметы, показал значительные достижения. Успехи наших учителей многократно отмечали наши зарубежные коллеги на высшем уровне, директора местных школ, родители учащихся. Российские специалисты также имеют широкие возможности для профессионального развития и получают ценный опыт межкультурного взаимодействия. Проект очень востребован за рубежом, в связи с чем его география постоянно расширяется», – отметил министр просвещения Сергей Кравцов.

Российские учителя также преподают в рамках проекта Минпросвещения России в других странах: 29 преподавателей-предметников учат школьников в Киргизии с 2019 года, с марта 2020 года 5 преподавателей приступили к работе в дистанционном формате во Вьетнаме, а 6 педагогов преподают русский язык как иностранный в школах Монголии с сентября этого года.

# Общество
По материалам: edu.ru

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