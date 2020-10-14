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Россия восстанавливает авиасообщение с Кубой, Сербией и Японией

Россия восстанавливает авиасообщение с Кубой, Сербией и Японией

Оперативный штаб принял решение о возможности возобновить авиасообщение еще с тремя странами – Кубой, Сербией и Японией. Будет увеличена частота авиаперевозок в ОАЭ, Швейцарию, Белоруссию и на Мальдивы. Об этом в среду, 14 октября, сообщили в Оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Председателем Правительства Михаилом Мишустиным с учетом решений оперативного штаба подписано распоряжение о возобновлении на взаимной основе авиасообщения со следующими государствами:


Сербия (Москва-Белград), 2 рейса в неделю;
Куба (Москва-Кайо-Коко и Москва-Санта-Клара), 2 рейса;
Япония с 1 ноября 2020 г. 3 рейса в неделю (2 рейса Москва-Токио и 1 рейс Владивосток-Токио).

Как пояснили в оперативном штабе, решение было принято, исходя из озвученных ранее критериев (40 новых случаев коронавирусной инфекции в течение 14 дней на 100 тысяч населения, не более 1% за 14 дней суточного прироста новых случаев и коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции за 7 дней не более 1) и на основе принципов взаимности.

Все три вновь открытых направления были до пандемии растущими на российском рынке. Напомним, на Кубе по итогам 2019 года побывали 178 тыс. российских туристов (+30% к 2018 году), в Сербии - 107 тыс. туристов (+30,5%), в Японии – 120 тыс. россиян (+26,6%). Из трех этих стран только на Кубе пик (и львиная доля) российских прибытий приходится на зимний сезон, для Сербии и Японии зима является низким сезоном. 

Эксперты обращают внимание на важный момент: в тексте документа указана только одна конкретная дата, с которой восстанавливается авиасообщение: это  1 ноября применительно к Японии. Точных дат восстановления рейсов в  Сербию и Кубу не указано. 

Кроме того, принято решение увеличить количество рейсов и пунктов назначения по ранее возобновленным направлениям:


Швейцария – увеличить частоту полетов по маршрутам Цюрих-Москва-Цюрих на 1 рейс в неделю и Москва-Женева-Москва на 1 рейс в неделю, а также восстановить авиасообщение с Санкт-Петербургом с частотой 1 рейс в неделю Цюрих-Санкт-Петербург-Цюрих и 1 рейс в неделю Санкт-Петербург-Женева-Санкт-Петербург;
Мальдивы – увеличить частоту полетов Москва - аэропорт Велана до 4 рейсов в неделю на взаимной основе;
ОАЭ – возобновить регулярное авиасообщение по маршруту Москва-Абу-Даби с частотой 2 рейса в неделю на взаимной основе;
Белоруссия – увеличить частоту полетов Москва – Минск до 3-х рейсов в неделю на взаимной основе.
# Интересное
По материалам: atorus.ru

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