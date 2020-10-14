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Россияне начали продавать места в очереди за новыми iPhone

Россияне начали продавать места в очереди за новыми iPhone
Россияне в преддверии и после презентации Apple новой версии iPhone 12 начали продавать на сервисах объявлений места в очереди за смартфонами. Такие объявления присутствуют, в частности, на онлайн-сервисе "Авито", стоимость места варьируется от 1 рубля до 75 тысяч рублей, обнаружил корреспондент РИА Новости.

"Встану и отстою очередь за новым IPhone 12 в re:Store на Тверской за два дня до начала продаж. Торг уместен (в разумных пределах)", - говорится в одном из объявлений на сервисе объявлений "Авито". При этом некоторые объявления появились на сайте еще в середине сентября.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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