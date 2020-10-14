Секреты ухода за шеффлерой

Лидия Мартынова

Шеффлера – это очень приветливое декоративное растение для комнаты, которое простит даже грубые ошибки в уходе своему владельцу. Но все же, чтобы вырастить красивый и здоровый куст, следует выполнять определенные рекомендации.

Условия для роста

Идеальное место для вазона – южная сторона. Можно выращивать шеффлеру и на восточном или западном подоконнике. Если комната темная, то лучше выбрать зеленолистные сорта этого растения. Пестролистные формы очень требовательны к свету.

В летний период цветок лучше переставить на свежий воздух. Но при этом следует притенить от палящего солнца. Воздушные ванны будут очень полезны растению.





Обычная комнатная температура около 20 градусов тепла будет оптимальной для выращивания шеффлеры. Зимой допустимо понижение температуры до +16 градусов. Растение следует беречь от холодных сквозняков и не ставить зимой рядом с батареями.

Правила ухода

Когда просохнет верхний слой субстрата в вазоне, пора полить шеффлеру. Это растение очень страдает от переливов, поэтому важно соблюсти золотую середину и просто поддерживать грунт в слегка влажном состоянии. Достаточно летом одного полива в три дня, а зимой раз в неделю.

Растение очень отзывчиво на уход, особенно на опрыскивания весной и летом. Куст имеет пышную зеленую массу, и лишняя влага ему не повредит. Опрыскивают и поливают шеффлеру только длительно отстоянной водой комнатной температуры. Дополнительно увлажнить цветок можно, поставив рядом с вазон емкость с водой или установив горшок в емкость с мокрыми камнями.

Шеффлера очень любит удобрения. Выбирают составы для декоративно лиственных. Необходимо весной и летом вносить подкормки 4 раза в месяц. Осенью растение подкармливают только раз в месяц. Зимой подкормки вносят по желанию.

Растение спит зимой, и при этом полностью останавливается в росте. Убирать куст в темную комнату не нужно. Желательно, чтобы в комнате было около +18 градусов. Поливы зимой резко сокращают. Поливают только когда подсохнет грунт.

Пересаживают растение каждый год весной. Взрослые кусты можно пересаживать раз в четыре года.