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Селена Гомес сыграет главную роль в фильме ужасов

Селена Гомес сыграет главную роль в фильме ужасов

После того, как Селена Гомес (Selena Gomez) вышла из затяжной депрессии и положила конец своему социальному детоксу, девушка с особым рвением принялась на актерскую работу. Она стала исполнительным продюсером мультфильма «Монстры на каникулах 4», запустила свое собственное кулинарное шоу «Selena+Chef», а также начала съемки в комедийном сериале «Only Murders in the Building». К тому же все поклонники Сел отлично помнят ее вклад в работу над сериалом «13 причин почему» и документальным фильмом «Living Undocumented» на Netflix.


Судя по всему, девушка не собирается останавливаться. Недавно Селена приглядела для себя новую роль – главную роль в хорроре «Кукольный домик» (Dollhouse), который все еще ищет режиссера. Психологический триллер в духе «Черного лебедя» был написан начинающим сценаристом Майклом Пейсли (Michael Paisley).


[media=https://twitter.com/PopCrave/status/1316089326317572096?ref_src=twsrc%5Etfw]

«Появление Селены в это проекте очень волнительно. Она невероятно талантлива и как актриса, и как режиссер. Ее участие в «Кукольном домике» поднимет фильм на абсолютно новый уровень»,

– считает Адам Фогельсон (Adam Fogelson).

Сама Сел пока никак не прокомментировала свое участие в работе над этой кинолентой, но поклонники надеются, что в скором времени девушка выйдет на связь.

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По материалам: popcake.tv

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