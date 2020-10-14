Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Сколько стоят новогодние туры на чартере в «Русскую Лапландию»

Сколько стоят новогодние туры на чартере в «Русскую Лапландию»

В туристической истории Заполярья появится чартерная перевозка на Новый год. TUI Россия ставит на праздники собственную полетную программу в Мурманск и готовит еще один чартер в Хибины. Какие туры уже заявлены на направлении и в какую сумму они обойдутся?


НА НОВОГОДНИЙ ПЕРИОД БУДЕТ ТРИ ЗАЕЗДА

Туроператор TUI Россия впервые организует чартерную цепочку из Москвы в Мурманск.  Рейсы будут выполняться на крыльях авиакомпании «Уральские авиалинии» (борты А-320).

Всего запланировано три заезда: 30 декабря, 4 и 9 января (для заезда 09.01 возврат GDS).


НА НАПРАВЛЕНИИ ЗАЯВЛЕНО ДВЕ ПРОГРАММЫ

Базовая программа туроператора – экскурсионный тур «Новогодние приключения в Заполярье» - представлена в 2-х модификациях: «Новогодние приключения в Заполярье. Standard» и «Новогодние приключения в Заполярье. Light».

Обе программы в Заполярье (называемой также "Русской Лапландией") базируются на трех отелях и различаются только набором входящих в пакет услуг.  В отельном списке TUI в Мурманске – Park Inn by Radisson Poliarnie Zori 3*, Конгресс-отель Меридиан 3* и AZIMUT Отель Мурманск 4*.

Программы Standard и Light рассчитаны на 6 дней/ 5 ночей. В стоимость обоих пакетных вариантов входят:


перелет а/к «Уральские авиалинии» (экономический класс)» (для вылета 09.01.21 обратный перелет будет рассчитан на регулярных рейсах);
 проживание в отеле выбранной категории;
питание - завтраки. Также дополнительно можно приобрести расширенные пакеты по питанию «НВ - полупансион» и «FB - полный пансион»;
экскурсионное обслуживание;
билеты в музеи по программе;
транспортное сопровождение по программе тура;
групповая встреча и проводы в аэропорту;
услуги гида.

 В программу Light включены (от 44 тысяч рублей 1/2 DBL, BB, заезд 30 декабря):


Обзорная экскурсия «Мурманск как на ладони» и посещение музея-ледокола «Ленин»
Экскурсия в этнографическом музее под открытым небом «Самь Сыйт». Горячий обед с национальными саамскими блюдами
Охота за Северным сиянием

В программу Standard входят (от 48 тысяч рублей 1/2 DBL, BB, заезд 30 декабря):


Обзорная экскурсия «Мурманск как на ладони» и посещение музея-ледокола «Ленин»
Лапландский заповедник
Саамская деревня. Экскурсия в этнографическом музее под открытым небом «Самь Сыйт». Горячий обед с национальными саамскими блюдами
Охота за Северным сиянием.

Отметим, что на направлении представлен большой список дополнительных экскурсий. Так, факультативная экскурсия в Териберку обойдется в 4730 р. на взрослого и 3960 р. на ребенка.


ТУРОПЕРАТОР ГОТОВИТ ЧАРТЕРЫ В ХИБИНЫ

Как подчеркнули в пресс-службе туроператора, специалисты TUI Россия на данный момент ведут активную работу по согласованию контрактных условий с отелями в Кировске (Хибины). В ближайшее время будет объявлено об условиях чартерной программы в Хибины параллельно с заявленной цепочкой из Москвы в Мурманск.

Также в ассортименте TUI появятся гастротуры и комбинированные туры в Мурманскую область с проживанием в Мурманске и Териберке.

# Интересное
По материалам: atorus.ru

Последние новости

7 советов по уходу за кожей осенью: как справиться с последствиями отопительного сезона и холодного ветра
7 советов по уходу за кожей осенью: как справиться с последствиями
Эксперт назвал единственный способ продлить договор СНВ-3
Эксперт назвал единственный способ продлить договор СНВ-3
Приметы о ключах: 5 хороших и 5 плохих
Приметы о ключах: 5 хороших и 5 плохих
Россияне начали продавать места в очереди за новыми iPhone
Россияне начали продавать места в очереди за новыми iPhone
Эксперты горячей линии Минпросвещения России продолжают консультировать родителей
Эксперты горячей линии Минпросвещения России продолжают
В Кабардино-Балкарии начал работу первый мобильный «Кванториум»
В Кабардино-Балкарии начал работу первый мобильный «Кванториум»
На семинаре Института стратегии образования РАО обсудят программы воспитания в школе
На семинаре Института стратегии образования РАО обсудят программы
Турция зявила, что должна стать участником переговоров по Карабаху
Турция зявила, что должна стать участником переговоров по Карабаху
Госдеп прокомментировал избрание России в Совет ООН по правам человека
Госдеп прокомментировал избрание России в Совет ООН по правам человека
Креативный директор Dior Ким Джонс получил орден Британской империи за вклад в моду
Креативный директор Dior Ким Джонс получил орден Британской империи
Николай Костер-Вальдау обсудил спорную сцену в "Игре престолов"
Николай Костер-Вальдау обсудил спорную сцену в "Игре престолов"
Боррель: Евросоюз хочет сотрудничать с Россией
Боррель: Евросоюз хочет сотрудничать с Россией

Топ на сегодня

Кадыров: Обстановка в Чечне спокойная
Кадыров: Обстановка в Чечне спокойная
В Армении завели дело о международном терроризме из-за боев в Карабахе
В Армении завели дело о международном терроризме из-за боев в Карабахе
Эколог: Украина на пороге катастрофы
Эколог: Украина на пороге катастрофы
Попова: в приостановке работы предприятий из-за коронавируса нет смысла
Попова: в приостановке работы предприятий из-за коронавируса нет
Эрдоган стал «раздражителем» для США, Алиев рискует пожать бурю — мнение
Эрдоган стал «раздражителем» для США, Алиев рискует пожать бурю —

Еще по теме

TUI Россия ставит чартеры в Стамбул из Москвы на зимний сезон 2020/2021
Сколько стоят новогодние туры на чартере TUI из Санкт-Петербурга в Сочи
Заполярье в новогодние праздники посетили 33 тысячи туристов
Сколько будут стоить туры на Байкал на чартерах TUI