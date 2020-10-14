Сколько стоят новогодние туры на чартере в «Русскую Лапландию»

Алексей Вольцев

В туристической истории Заполярья появится чартерная перевозка на Новый год. TUI Россия ставит на праздники собственную полетную программу в Мурманск и готовит еще один чартер в Хибины. Какие туры уже заявлены на направлении и в какую сумму они обойдутся?

НА НОВОГОДНИЙ ПЕРИОД БУДЕТ ТРИ ЗАЕЗДА

Туроператор TUI Россия впервые организует чартерную цепочку из Москвы в Мурманск. Рейсы будут выполняться на крыльях авиакомпании «Уральские авиалинии» (борты А-320).

Всего запланировано три заезда: 30 декабря, 4 и 9 января (для заезда 09.01 возврат GDS).

НА НАПРАВЛЕНИИ ЗАЯВЛЕНО ДВЕ ПРОГРАММЫ

Базовая программа туроператора – экскурсионный тур «Новогодние приключения в Заполярье» - представлена в 2-х модификациях: «Новогодние приключения в Заполярье. Standard» и «Новогодние приключения в Заполярье. Light».

Обе программы в Заполярье (называемой также "Русской Лапландией") базируются на трех отелях и различаются только набором входящих в пакет услуг. В отельном списке TUI в Мурманске – Park Inn by Radisson Poliarnie Zori 3*, Конгресс-отель Меридиан 3* и AZIMUT Отель Мурманск 4*.

Программы Standard и Light рассчитаны на 6 дней/ 5 ночей. В стоимость обоих пакетных вариантов входят:

перелет а/к «Уральские авиалинии» (экономический класс)» (для вылета 09.01.21 обратный перелет будет рассчитан на регулярных рейсах);проживание в отеле выбранной категории;питание - завтраки. Также дополнительно можно приобрести расширенные пакеты по питанию «НВ - полупансион» и «FB - полный пансион»;экскурсионное обслуживание;билеты в музеи по программе;транспортное сопровождение по программе тура;групповая встреча и проводы в аэропорту;услуги гида.

В программу Light включены (от 44 тысяч рублей 1/2 DBL, BB, заезд 30 декабря):

Обзорная экскурсия «Мурманск как на ладони» и посещение музея-ледокола «Ленин»Экскурсия в этнографическом музее под открытым небом «Самь Сыйт». Горячий обед с национальными саамскими блюдамиОхота за Северным сиянием

В программу Standard входят (от 48 тысяч рублей 1/2 DBL, BB, заезд 30 декабря):

Обзорная экскурсия «Мурманск как на ладони» и посещение музея-ледокола «Ленин»Лапландский заповедникСаамская деревня. Экскурсия в этнографическом музее под открытым небом «Самь Сыйт». Горячий обед с национальными саамскими блюдамиОхота за Северным сиянием.

Отметим, что на направлении представлен большой список дополнительных экскурсий. Так, факультативная экскурсия в Териберку обойдется в 4730 р. на взрослого и 3960 р. на ребенка.

ТУРОПЕРАТОР ГОТОВИТ ЧАРТЕРЫ В ХИБИНЫ

Как подчеркнули в пресс-службе туроператора, специалисты TUI Россия на данный момент ведут активную работу по согласованию контрактных условий с отелями в Кировске (Хибины). В ближайшее время будет объявлено об условиях чартерной программы в Хибины параллельно с заявленной цепочкой из Москвы в Мурманск.

Также в ассортименте TUI появятся гастротуры и комбинированные туры в Мурманскую область с проживанием в Мурманске и Териберке.