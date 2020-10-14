Сколько стоят новогодние туры на чартере в «Русскую Лапландию»
В туристической истории Заполярья появится чартерная перевозка на Новый год. TUI Россия ставит на праздники собственную полетную программу в Мурманск и готовит еще один чартер в Хибины. Какие туры уже заявлены на направлении и в какую сумму они обойдутся?
НА НОВОГОДНИЙ ПЕРИОД БУДЕТ ТРИ ЗАЕЗДА
Туроператор TUI Россия впервые организует чартерную цепочку из Москвы в Мурманск. Рейсы будут выполняться на крыльях авиакомпании «Уральские авиалинии» (борты А-320).
Всего запланировано три заезда: 30 декабря, 4 и 9 января (для заезда 09.01 возврат GDS).
НА НАПРАВЛЕНИИ ЗАЯВЛЕНО ДВЕ ПРОГРАММЫ
Базовая программа туроператора – экскурсионный тур «Новогодние приключения в Заполярье» - представлена в 2-х модификациях: «Новогодние приключения в Заполярье. Standard» и «Новогодние приключения в Заполярье. Light».
Обе программы в Заполярье (называемой также "Русской Лапландией") базируются на трех отелях и различаются только набором входящих в пакет услуг. В отельном списке TUI в Мурманске – Park Inn by Radisson Poliarnie Zori 3*, Конгресс-отель Меридиан 3* и AZIMUT Отель Мурманск 4*.
Программы Standard и Light рассчитаны на 6 дней/ 5 ночей. В стоимость обоих пакетных вариантов входят:
перелет а/к «Уральские авиалинии» (экономический класс)» (для вылета 09.01.21 обратный перелет будет рассчитан на регулярных рейсах);
проживание в отеле выбранной категории;
питание - завтраки. Также дополнительно можно приобрести расширенные пакеты по питанию «НВ - полупансион» и «FB - полный пансион»;
экскурсионное обслуживание;
билеты в музеи по программе;
транспортное сопровождение по программе тура;
групповая встреча и проводы в аэропорту;
услуги гида.
В программу Light включены (от 44 тысяч рублей 1/2 DBL, BB, заезд 30 декабря):
Обзорная экскурсия «Мурманск как на ладони» и посещение музея-ледокола «Ленин»
Экскурсия в этнографическом музее под открытым небом «Самь Сыйт». Горячий обед с национальными саамскими блюдами
Охота за Северным сиянием
В программу Standard входят (от 48 тысяч рублей 1/2 DBL, BB, заезд 30 декабря):
Обзорная экскурсия «Мурманск как на ладони» и посещение музея-ледокола «Ленин»
Лапландский заповедник
Саамская деревня. Экскурсия в этнографическом музее под открытым небом «Самь Сыйт». Горячий обед с национальными саамскими блюдами
Охота за Северным сиянием.
Отметим, что на направлении представлен большой список дополнительных экскурсий. Так, факультативная экскурсия в Териберку обойдется в 4730 р. на взрослого и 3960 р. на ребенка.
ТУРОПЕРАТОР ГОТОВИТ ЧАРТЕРЫ В ХИБИНЫ
Как подчеркнули в пресс-службе туроператора, специалисты TUI Россия на данный момент ведут активную работу по согласованию контрактных условий с отелями в Кировске (Хибины). В ближайшее время будет объявлено об условиях чартерной программы в Хибины параллельно с заявленной цепочкой из Москвы в Мурманск.
Также в ассортименте TUI появятся гастротуры и комбинированные туры в Мурманскую область с проживанием в Мурманске и Териберке.