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Скончался муж Любови Успенской

Скончался муж Любови Успенской

Черная полоса в жизни Любови Успенской продолжается, пока дочь устраивает показательные выступления ненависти к матери в США, пришла другая трагичная новость скончался бывший супруг певицы Юрий Успенский. Об этом исполнительница сообщила в в своём Instagram:


«Только что узнала о смерти моего бывшего мужа . Юрий Успенский, человек, который подарил мне фамилию, прошёл со мной весь путь эмиграции, был талантливым человеком, который прошел со мной часть моего пути, ушёл из жизни.  Вечная память. Скорбим» — написала поп-легенда


Певица вышла замуж за Юрия в восьмидесятых и после вместе с любимым эмигрировала в США и Канаду. Успенский работал некоторое время продюсерам супруги, но после пара рассталась из-за семейных конфликтов на почве ревности, однако до последнего продолжали оставаться хорошими приятелями.

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По материалам: popcake.tv

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