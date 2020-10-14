СМИ: больной раком Валентин Юдашкин лечится в Подмосковье

Вадим Карасев

В сети появились свежие фото Валентина Юдашкина, об онкологическом заболевании которого перед смертью рассказал Иосиф Кобзон. Модельера засняли в одном из подмосковных лечебных центрах.

Супруга Валентина Юдашкина Марина опубликовала в инстаграме свежий снимок с супругом, сделанный в элитном лечебном центре. Как отмечает "Экспресс газета", здесь знаменитый модельер проходит очередной оздоровительный курс.



"Приехали с Валентином в Австрийский центр здоровья в Московской области. Это очень удобно!" - рассказала женщина.

Как отмечается, клиентам в данном лечебном центре предлагается индивидуальный подход абсолютно во всех сферах - от плана питания до медицинских процедур.

"Сил Вам и здоровья! Помните, Вы и Валентин нужны стране", "Пусть всё у всех будет отлично. Будьте здоровы", "Хорошего ЗДОРОВЬЯ ВАЛЕНТИНУ !!! Вы, как бриллиант", - пишут поклонники звездной четы.

По данным источника, в 2016 году стало известно о диагностированном модельеру раке желудка. Валентин Юдашкин перенес серию серьезных операций, потеряв часть легкого и почку, однако победить недуг до конца ему пока не удается.

Напомним, незадолго до своей смерти Иосиф Кобзон откровенно рассказал об онкологии Валентина Юдашкина. "Вот, например, меня спрашивал выдающийся хирург Давыдов: "Вот как Валентин Юдашкин мог пропустить такой распространенный вид метастазов?" А он не наблюдался", - возмутился Кобзон.

Певец заявил, что Валентину Юдашкину отлично удается скрывать свою болезнь. Сам модельер предпочитает не комментировать свое самочувствие. Тем не менее, дизайнер последнее время стал гораздо реже появляться на публике.

"Да, внешне у него все отлично, прекрасная шевелюра, он нормально со всеми общается, а на самом деле болеет. Если бы Валентин и его жена Машенька пораньше обратились, вот, например, раз в полгода заскочили бы в больницу сдать анализы, то не было бы такого. А нам же все время некогда!" - отметил певец.



Как писал NEWSTES, ранее Пугачева опубликовала видео с больным раком Юдашкиным.