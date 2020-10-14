СМИ узнали, кого могут коснуться санкции против России из-за Навального

Алексей Вольцев

Согласованные ЕС санкции по делу Алексея Навального будут введены против российского Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ФГУП ГосНИИОХТ), индивидуальные санкции коснутся сотрудников силовых структур, сообщает немецкое агентство dpa со ссылкой на источники.

Ранее издание Monde со ссылкой на информированные источники сообщало, что санкции будут введены против этого института, где, как считается, было разработано отравляющее вещество "Новичок".

Конкретные имена из санкционного списка агентство не сообщает.

Ранее агентство dpa со ссылкой на неназванных дипломатов сообщило, что Европейский союз согласовал санкции против шести физических лиц и одной организации из РФ в связи с делом Навального. Список санкций согласовали в Брюсселе постпреды ЕС, санкции подразумевают заморозку активов и запреты на поездки и могут быть введены в течение нескольких дней, после того как будут закреплены в письменной форме.