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Театр Ермоловой закрывается на карантин из- за коронавируса

Театр Ермоловой закрывается на карантин из- за коронавируса
Театр Ермоловой закрывается на двухнедельный карантин из-за коронавируса, сообщается на сайте театра.

"Дорогие зрители, к большому сожалению, в нашем театре у нескольких человек обнаружили коронавирус, и мы приняли решение закрыть театр на двухнедельный карантин и, соответственно, отменить все спектакли. Это решение сложное, но здоровье наших зрителей и сотрудников важнее, поэтому мы уверены, что оно единственно верное", — сказано в сообщении.

Начиная с 14 и по 28 октября включительно театр будет закрыт, кассы работать не будут, все сотрудники переходят на удаленный режим работы, а также будут сдавать тест. Во всех помещениях будет проведена дезинфекция.


Все билеты подлежат возврату: деньги за купленные на сайте театра билеты автоматически вернутся на карточку, а билеты, приобретенные в кассе, будут приниматься к возврату с 29 октября.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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