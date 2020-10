Тимати признался в «постанове» шоу «Холостяк»

View this post on Instagram

Пока мамки и всякие «второсортные» певички обсуждают морально-нравственные аспекты жизни Тимура Ильдаровича в комментариях, Ратмиру Тимуровичу все больше нравятся бабочки, белые рубашки и кушать розы )) За новое поколение можно не волноваться, там ребята становятся самостоятельными миллионерами уже к 20и годам, нравится вам это или нет. По этому у Бублика есть все шансы сделать это ещё до совершеннолетия. Ну и я в свою очередь, живу для того что бы у моих детей было все, чего не было даже у меня. Главное не останавливаться, и это я не только про бизнес, но и про наследников ))