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Тимати признался в «постанове» шоу «Холостяк»

Тимати признался в «постанове» шоу «Холостяк»

Тимати решил присоединиться к своей маме Симоне и подогреть слухи о «постанове» на шоу «Холостяк» на ТНТ. Ранее она скомпрометировала себя двусмысленным ответом поклоннице Тимура в Instagram, заявив, что не стоит путать шоу с реальной жизнью, а сейчас бизнесмен Юнусов повторяет ошибку матери в неаккуратном выборе фраз в социальной сети.


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Пока мамки и всякие «второсортные» певички обсуждают морально-нравственные аспекты жизни Тимура Ильдаровича в комментариях, Ратмиру Тимуровичу все больше нравятся бабочки, белые рубашки и кушать розы )) За новое поколение можно не волноваться, там ребята становятся самостоятельными миллионерами уже к 20и годам, нравится вам это или нет. По этому у Бублика есть все шансы сделать это ещё до совершеннолетия. Ну и я в свою очередь, живу для того что бы у моих детей было все, чего не было даже у меня. Главное не останавливаться, и это я не только про бизнес, но и про наследников ))

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Опубликовав снимок с сыном и признавшись, что малыш пристрастился «кушать розы», он также вступил с диалог с некоторыми подписчиками в комментариях, из которых стало ясно, что Настю Решетову он до сих пор величает женой. А на ее личное сообщение с недоумением относительно гастрономического выбора Ратмира Тимуровича рэпер ответил коротко.

«Принесу розы домой, сама посмотришь»,

— написал он.

Отсюда возникает вопрос: Решетова до сих пор живет с Тимати в одном доме? Неужели вся «заварушка» с разводом была очередной спланированной акцией, плавно подводящей зрителя к участию Тимура в проекте «Холостяк»? Что же, Настя обещала всем, что впредь не сойдется со своим, просим заметить, «бывшим» мужем. Проверим, насколько хорошо она держит обещания после окончания шоу…

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# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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