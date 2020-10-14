Тимати признался в «постанове» шоу «Холостяк»

Лидия Мартынова

Тимати решил присоединиться к своей маме Симоне и подогреть слухи о «постанове» на шоу «Холостяк» на ТНТ. Ранее она скомпрометировала себя двусмысленным ответом поклоннице Тимура в Instagram, заявив, что не стоит путать шоу с реальной жизнью, а сейчас бизнесмен Юнусов повторяет ошибку матери в неаккуратном выборе фраз в социальной сети.

Опубликовав снимок с сыном и признавшись, что малыш пристрастился «кушать розы», он также вступил с диалог с некоторыми подписчиками в комментариях, из которых стало ясно, что Настю Решетову он до сих пор величает женой. А на ее личное сообщение с недоумением относительно гастрономического выбора Ратмира Тимуровича рэпер ответил коротко.

«Принесу розы домой, сама посмотришь»,

— написал он.

Отсюда возникает вопрос: Решетова до сих пор живет с Тимати в одном доме? Неужели вся «заварушка» с разводом была очередной спланированной акцией, плавно подводящей зрителя к участию Тимура в проекте «Холостяк»? Что же, Настя обещала всем, что впредь не сойдется со своим, просим заметить, «бывшим» мужем. Проверим, насколько хорошо она держит обещания после окончания шоу…

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