«То ныл, то орал на съемках!» — Кристен Стюарт сдала Паттинсона

Анастасия Иванова

Кристен Стюарт (Kristen Stewart) и Роберт Патинсон (Robert Pattinson) являются одними из самых узнаваемых актёров современности благодаря ролям в нашумевшая саге «Сумерки». К слову, Роберт ещё до этого снялся в одном замечательном популярном проекте, фильме «Гарри Поттер и кубок огня», который стал шедевром для любителей магии по всему миру, однако, тогда ещё никто не знал, что в сценах рядом с юным волшебником стоял будущий «вампир-селебрити» Эдвард Каллен (Edward Cullen).

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Несмотря на то, что спустя несколько лет после успеха «сумеречных» фильмов Паттинсон сильно изменился и заработал репутацию высокомерного, манерного актера, к которому больше не хочется подойти за автографом, Кристен по-прежнему иногда вспоминает его в интервью с различными журналами, говоря о том, что он остался для неё добрым другом.

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В одном из таких разговоров с прессой она призналась, как тяжело иногда было Паттинсону на площадке и какие эмоции он испытывал в те моменты.

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Выяснилось, что строптивый характер артиста иногда позволял ему грубо обращаться со своей партнёршей по съемке, кричать на неё, обзывать и вести себя не совсем адекватно. Ещё одним секретом стало то, что эмоциональный Роб, испытывая страх, мог расплакаться перед всеми, будто он маленький мальчик. Разумеется, Крис успокаивала его, поддерживала, что делал и съемочный каст, чтобы актёр выдал хороший результат перед камерой. Но публика шокирована таким откровением девушки.

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«А не много ли позволяет себе этот петух? Орать значит он мастер, а как страшно стало сразу поплакаться и в штанишки напрудить?»

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