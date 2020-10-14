Турбизнес в США готовится к старту круизов с 1 декабря

Влада Некрасова

Морские круизы из портов США могут стартовать уже 1 декабря. Если эту дату подтвердят, это станет победой круизных операторов в споре с Центром по контролю и профилактике заболеваний (CDC). Но сами круизные путешествия будут проходить по новым, очень жестким правилам.

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

В данный момент все морские туристические круизы из портов Северной Америки запрещены. Это решение Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) добровольно поддержали участники Международной ассоциации круизных линий CLIA (Cruise Lines International Association).

Первый запрет («no sail order») был введен еще 14 марта, затем он несколько раз продлевался, сейчас действует третий по счету запрет на круизы . Срок его действия заканчивается 31 октября 2020 года.

Но уже в начале осени стало известно о возможности продления запрета на плавание круизных лайнеров из портов США до февраля 2021 года. С этой перспективой категорически не согласились крупнейшие круизные компании, которые сначала заявили о рестарте своих круизов с 1 ноября.

Затем Norwegian Cruise Line, Royal Caribbean, Celebrity Cruises, MSC Cruises, Princess Cruises, Holland America и Carnival Cruise Line объявили о приостановке большинства круизов из США до конца ноября.

ПЕРЕНОС НА ФЕВРАЛЬ – ПОТЕРЯННЫЙ СЕЗОН

По мнению аналитиков, продление запрета на круизы может погубить отрасль. От простоя лайнеров компании ежедневно теряют не менее 380 млн. долларов США. К тому же пик круизных путешествий в Северной Америке традиционно приходится на период с декабря по апрель, поэтому перенос даты старта круизов на февраль 2021 года будет означать еще один провальный сезон в и так уже пострадавшей индустрии.

При этом ряд круизов в Европе благополучно запущены. Например, старт европейский круизов компании MSC Cruises в Средиземноморье с 16 августа показал очень неплохие результаты по заполняемости судна и оживлению бизнеса.

Сделал шаг в сторону перезапуска круизного бизнеса и Сингапур, где в ноябре стартуют пилотные круизы компании Genting Cruise Line, а в декабре в плавание отправится лайнер компании Royal Caribbean International.

Во всех этих случаях на лайнерах применяются строгие правила по предотвращению заболеваний и охране здоровья пассажиров, которые есть и у CLIA – т.н. «протоколы безопасного плавания» (Healthy Sail Panel).

БОРЬБА С ФЕДЕРАЛЬНЫМ АГЕНТСТВОМ

В невозможности начать круизы из портов США представители отрасли винят Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC). Круизные компании указывают, что подобные запреты коснулись почему-то только круизной индустрии, в то время как авиакомпаниям, отелям и компаниям по прокату автомобилей было разрешено открыться с надлежащими протоколами охраны здоровья и безопасности.

В итоге в октябре в США сложилась беспрецедентная ситуация, когда представители независимого Американского общества туристических консультантов (ASTA) подготовили судебный иск в отношении CDC. И, хотя по закону органы правительства США защищены от судебных претензий, исключением являются случаи, когда «действие или бездействие федеральных властей приносит вред или убытки».

О том, что решения CDC уже привели к огромному экономическому ущербу для туристической индустрии, публично заявил Зейн Керби, президент ASTA, отметив, что если ситуация не изменится, круизным компаниям не останется ничего другого, кроме как пойти в суд.

Интересно, что борьба между круизным бизнесом, основная часть которого сконцентрирована во Флориде, имеет и политический аспект: если Флорида – вотчина республиканцев, то CDC контролируют демократы.

КРУИЗНАЯ НАВИГАЦИЯ ИЗ ПОРТОВ США МОЖЕТ НАЧАТЬСЯ 1 ДЕКАБРЯ

Впрочем, похоже, что активные лоббистские усилия круизных компаний, CLIA и ASTA нашли поддержку в администрации президента США. Так, 9 октября в формате телеконференции состоялся ключевой разговор между представителями круизной отрасли и вице-президентом США Майком Пенсом, который обнадежил туркомпании.

Чуть ранее г-н Пенс пообщался с главными действующими лицами CDC, в частности, его директором Робертом Редфилдом, объясняя необходимость восстановления экономики путем возобновления безопасного плавания.

В круизной отрасли США уверены, что Майк Пенс сумел убедить CDC разрешить старт круизов уже 1 декабря. В пользу этого говорят и некоторые косвенные признаки.

Так, буквально накануне встречи г-на Пенса с деятелями круизной отрасли (и после встречи с CDC) аналитики JP Morgan дали положительный прогноз по отрасли, и акции круизных компаний резко пошли вверх: 7 октября на закрытии торгов акции Carnival поднялись на 5,3%, Norwegian Cruise — на 4,5%, а Royal Caribbean — на 2,8%.

Еще одним признаком положительных изменений стало и оживление соцсетей работников круизной отрасли, где появилась информация о том, что их, возможно, скоро наймут заново, поскольку круизы стартуют «в конце этого года».

ПОКА ТОЛЬКО КАРИБЫ

Если все сложится благополучно, то первые круизы из американских портов отправятся в декабре на Карибские и Багамские острова. И пока это будет единственный доступный маршрут для лайнеров, выходящих из Флориды. На данный момент ни Азия, ни Европа не готовы принимать иностранцев, пуская на борт только своих резидентов.

«По сути, кроме Карибских островов, которые полностью зависят от туризма и готовы открыться в любой момент, из Северной Америки сейчас плыть больше некуда», – отмечает Надежда Ястржембская, круизный консультант из Флориды. Тем не менее, по ее словам, многие туристы готовы отправиться и в такое путешествие, потому что люди просто засиделись дома.

НОВЫЕ ПРАВИЛА МОРСКИХ КРУИЗОВ

Основным условием старта круизов будет внедрение новых правил, зафиксированных в протоколе Безопасного плавания – Healthy Sail Panel. Это объемный 65-страничный документ с 74 правилами и рекомендациями, которые детально описывают все шаги, предпринимаемые по предотвращению и устранению эпидемиологической угрозы. Стратегия выделяет 5 основных разделов.

Первый раздел касается здоровья пассажиров и членов экипажа. Основное здесь – это обязательное тестирование на COVID-19 для туристов и членов команды. Проходить оно должно не ранее, чем за 5 дней и не позднее, чем за 24 часа до прибытия на борт. Предпочтение отдается ПЦР-тестам, но не исключаются и другие варианты тестирования в соответствии с рекомендациям CDC.

И если для пассажиров достаточно будет однократного тестирования, то все члены команды должны за эти 5 дней сдать минимум 2 теста до прибытия на корабль и еще один после 7-ми дневного карантина.

Ношение масок в общественных местах станет обязательным для всех пассажиров, в т.ч. детей старше двух лет. Маска должна покрывать нос и рот человека, а за отказ надеть ее туриста могут не пустить на борт. От ношения масок освобождены только младенцы, люди с проблемами дыхания и те, кто физически не может снять ее самостоятельно.

Носить маски придется везде, кроме своей каюты, ресторанов и других мест, где можно соблюсти дистанцию в 6 футов (примерно 183 см), а также в местах, где она может намокнуть, например, в бассейнах и SPA.

Носить маски придется везде, кроме своей каюты, ресторанов и других мест, где можно соблюсти дистанцию в 6 футов (примерно 183 см), а также в местах, где она может намокнуть, например, в бассейнах и SPA.

Также на борту вводится ежедневное измерение температуры и общий мониторинг состояния здоровья пассажиров.

Второй крупный блок посвящен гигиене и вентиляции. Здесь определены правила уборки и очистки поверхностей, количества санитайзеров, а также системы индивидуального кондиционирования воздуха HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning) и соответствующих фильтров.

Третий блок посвящен бортовой медицине. Стоит отметить, что теперь количество медицинского персонала увеличится, а все медики пройдут соответствующий инструктаж. Любопытно отметить, что в этом блоке отдельно оговариваются правила донесения информации о ситуации на борту, чтобы с одной стороны не утаивать данные, а с другой – не создавать панику.

Четвертый блок посвящен высадке на берег и организации экскурсий. Эти правила уже стали привычными для всех туристов – покидать борт можно только с организованной экскурсией, строго следовать маршруту, носить маски, перемещаться малыми группами и соблюдать дистанцию.

Наконец, пятый блок посвящен уменьшению рисков для членов экипажа. Основной акцент в этом блоке сделан на сокращение контактов, в которых нет необходимости. Это касается не только общения с пассажирами, но и с коллегами по команде.

КОМПАНИИ ПРОВЕДУТ «ТЕСТОВЫЕ КРУИЗЫ»

Поскольку новые правила достаточно сложны, многие компании попробуют провести несколько «тестовых круизов».

Это обычная практика, к которой круизные операторы прибегают уже несколько лет, когда планируют внедрить какие-то инновации. Такие круизы длятся несколько дней, пассажиры на борт как правило не берутся, а команда представляет себя на месте гостей.

Правда, в этом сезоне подобные тренинги необходимы еще и потому, что штат по сути набирается заново, ведь многие иностранные члены команды, которые были вынуждены уехать на родину из-за пандемии, пока не могут вернуться в США.

О «тестовых круизах» уже объявил председатель Royal Caribbean Group Ричард Фейн, который пояснил «медленный старт» компании необходимостью обучения команды и точным внедрением положений нового протокола. Предположительно, их первый «тестовый круиз» пройдет с 15 по 19 октября.