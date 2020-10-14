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Турция зявила, что должна стать участником переговоров по Карабаху

Турция зявила, что должна стать участником переговоров по Карабаху

Турция предлагает провести четырехсторонние переговоры с участием России, Азербайджана и Армении по вопросу урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе, сообщило турецкое телевидение.

«Поскольку Россия находится на стороне Армении, а мы, Турция, поддерживаем Азербайджан, давайте встретимся вчетвером, чтобы обсудить решение этих проблем. Так как Минская группа не смогла найти решение на протяжении более 30 лет, пришло время найти новый механизм», — заявил в эфире телевидения представитель турецкого президента Ибрагим Калын.

27 сентября Азербайджан начал интенсивный артобстрел населённых пунктов в Нагорном Карабахе, в том числе и Степанакерта, перейдя в наступление вдоль всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. Операции, которые в Баку называют «контрнаступлением», ведутся на северном, восточном и юго-восточном участках фронта.

В Армении объявлены военное положение и всеобщая мобилизация. Азербайджан также объявил о введении на своей территории военного положения и частичной мобилизации.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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