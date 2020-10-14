Туристы заинтересовались «экзотическим» зимним отдыхом в России

Лидия Мартынова

Такие оценки высказала исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе в ходе пресс-конференции в ТАСС, посвященной итогам летнего сезона и текущему туристическому спросу. Подробности – у «Вестника АТОР».

СПАД В 30% - УСПЕХ

По оценкам аналитиков АТОР, в этом, существенно более длительном, чем год назад, летнем сезоне российские массовые пляжные туристические направления из-за ограничительных мер в ходе пандемии коронавируса недосчитались около 30% прошлогодних объемов турпотока. По предварительным данным, с начала года курорты Краснодарского края посетили около 9 млн туристов, более 5 млн – Крым. Калининградская область по итогам года рассчитывает на 1,3 млн.

«Несмотря на спад, такие цифры являются успехом для внутреннего туризма. Напомню, что весной все аналитики единодушно предсказывали внутреннему туризму спад до 70%, поэтому минус 30% – это хороший показатель», – отметила г-жа Ломидзе.

Отметим, что несмотря на то, что обстановка в организованном туризме сейчас скорее стабильная, но эту стабильность может нарушить приближающийся срок выплаты налогов на «ковидный» 2020 год. Их туроператорам и агентам надо будет заплатить при минимальной господдержке.

Напомним, АТОР в октябре направила письмо главе Правительства Михаилу Мишустину, в котором просит рассмотреть возможность освободить турфирмы «от уплаты налога на прибыль, НДС, взносов в фонды, а также перенести налог для предприятий, применяющих УСН, в период до конца I квартала 2021 года».

Майя Ломидзе подчеркнула, что большую роль в запуске и спокойном проведении сезона сыграл Ростуризм, сумевший добиться безопасного открытия курортов, разработавший беспрецедентную для рынка стимулирующую акцию с кешбэком за туры по России.

«Хорошую службу сослужили и договоренности с туроператорами о постановке чартерных программ на новые направления. Благодаря ним некоторые «экскурсионные» регионы в пиковые месяцы добились даже прироста турпотока на 5-10% по сравнению с аналогичными периодами прошлого года», – рассказала исполнительный директор АТОР.

По ее оценкам, еще один яркий тренд летнего сезона 2020 года – это значительный прирост внутрирегионального турпотока, произошедший вследствие того, что многие россияне в этом году предпочитали организовывать поездки в пределах своего субъекта Федерации.

Так, существенный прирост внутрирегионального турпотока, не характерный для прошлых лет, фиксировался, в частности, в Самарской, Астраханской, Ленинградской областях.

СПРОС НА ЗИМНЮЮ ЭКЗОТИКУ И ГОРНЫЕ ЛЫЖИ

В осеннее зимнем сезоне аналитики АТОР фиксируют крайне осторожное поведение туристов, которые предпочитают планировать свои поездки с очень небольшой глубиной (сейчас это в среднем 10-14 дней).

Но на этом фоне уже выделяется большой интерес туристов к бронированию туров на новый год и новогодние каникулы. Росту такого интереса способствует и второй этап акции Ростуризма и платежной системы «МИР», в рамках которого туристы смогут забронировать себе туры с заездами до 10 января 2021 года с возвратом 20% стоимости тура на карту «МИР», считает Майя Ломидзе.

«Уже сейчас намечается повторение летней ситуация в люксовом сегменте – наиболее высокий спрос и дефицит мест ожидается именно в VIP-сегменте, и многие дорогостоящие варианты на зиму уже раскуплены. В целом же лидером по новогоднему спросу сейчас является Краснодарский край», – подчеркнула она.

Аналитики АТОР видят сейчас два характерных тренда в запросах туристов на Новый Год-2021, рассказала Майя Ломидзе. Первый из них касается интереса к «экзотическому» зимнему отдыху на Новый Год – прежде всего на Севере России и на Байкале.

Туроператоры уже воспользовались этой тенденцией в потребительском поведении россиян: так, TUI Россия поставил новогоднюю чартерную цепочку в Мурманск - в «Русскую Лапландию» и зимние чартеры на озеро Байкал.

В компаниях пошли запросы от туристов также на туры на Ямал, в Югру, а также на Новый год на термальных источниках в Тюменской области.

Второй тренд – это ожидаемая волна повышенного спроса а горнолыжный отдых в России. По прогнозам аналитиков АТОР, востребованы зимой и на Новый Год будут не только курорты «раскрученной» Красной Поляны, но и горнолыжные курорты в других регионах России, прежде имевшие преимущественно местное значение. Туроператоры также уже «ловят волну»: уже анонсирована впервые в истории чартерная цепочка TUIна Шерегеш.