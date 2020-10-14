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Участники "Марша УПА" вышли на улицы Киева с требованиями к власти: прямая трансляция

Участники "Марша УПА" вышли на улицы Киева с требованиями к власти: прямая трансляция

Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В праздник Покрова Пресвятой Богородицы и День защитника Украины в Киеве проходит марш в честь дня Украинской повстанческой армии (УПА) «Марш УПА 2020».

Организаторы «Правый сектор», Нацкорпус и «Свобода». В акции также принимают участие члены «Движения сопротивления капитуляции».

Марш начался в 14:00 с митинга в парке Шевченко и проходит по центральным улицам Киева — через бульвар Шевченко, Крещатик, Майдан Независимости, аллею Героев Небесной Сотни и завершится на Банковой.

У Офиса президента участники намерены выдвинуть требования, среди которых принять закон против коллаборационизма, снять ограничения с украинских военнослужащих по ведению огня в ответ на обстрелы на Донбассе.

Кроме того, демонстранты хотят, чтобы СБУ и Нацполиция оперативно реагировали на пророссийскую деятельность граждан Украины. Они также призывают лишить лицензии каналы «112 Україна», NewsOne, ZIK, «Наш», «Интер».

Фото nashkiev.ua

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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