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Ученики младших классов школ Челябинска примут участие в уроках безопасности

Ученики младших классов школ Челябинска примут участие в уроках безопасности

Челябинская областная общественная организация помощи детям «Открытое сердце» разработала обучающий курс по навыкам безопасного поведения для детей и их родителей, сообщает интернет-портал «Южноуральская панорама».

Руководитель проекта Елизавета Кириллова уточнила, что занятия рассчитаны в том числе на школьников с особыми образовательными потребностями.

«Мы объединили обычных и особенных детей на курсе, потому что они вместе учатся в челябинской инклюзивной школе № 109. Ребята начали обучаться вместе год назад, и мы хотим, с одной стороны, научить их навыкам безопасности на проезжей части, в городском транспорте, крупном торговом комплексе, а с другой – поддерживать и помогать друг другу», – пояснила Елизавета Кириллова.

Занятия делятся на несколько тематических блоков и проводятся в форме игр, тренингов и викторин. Для теоретических занятий ребят делят на подгруппы.

Курс безопасного поведения для школьников рассчитан на 32 занятия и завершится в конце ноября.

# Общество
По материалам: edu.ru

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