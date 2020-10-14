Ультиматум Тихановской, ботинок Хрущева, танцы Трампа: о чем пишут в Телеграме 13 октября

Вадим Карасев

Ruposters подготовил обзор публикаций популярных телеграм-каналов о событиях 13 октября.

Светлана Тихановская поставила ультиматум Александру Лукашенко. Лидер белорусской оппозиции дала президенту страны 13 дней на то, чтобы выполнить 3 условия: уйти в отставку, прекратить насилие на улицах и освободить политзаключенных. Если к 25 октября они не будут выполнены, "вся страна мирно выйдет на улицы с Народным Ультиматумом", а на следующий день начнется национальная забастовка, дороги будут заблокированы. "Вы пытаетесь парализовать жизнь нашей страны, не понимая, что Беларусь сильнее, чем режим. Раз вы ждали приказа, то вот приказ. И срок его исполнения — до 25 октября", — говорится в сообщении официального канала Тихановской.



Джо Байден допустил очередную курьезную оговорку во время публичного выступления. На этот раз он перепутал пост, на который баллотируется. "Я баллотируюсь в Сенат как гордый демократ", — сказал кандидат в президенты США. Канал "RT на русском" выложил видео.

Трамп, в свою очередь, продемонстрировал бодрость духа после выздоровления от COVID-19 и даже станцевал под песню "YMCA". Видео опубликовал канал ИА "Стекломой".

Канал "Минправды" пишет, что сегодня исполняется 60 лет фейку про стучащего ботинком по трибуне ООН Никиту Хрущева, и приводит подробности того, как он появился. Сын генсека Сергей, присутствовавший на Генассамблее, рассказывал, что Хрущев в тот день был в сандалиях, а не в ботинках, а сама история возникла после того, как обувь слетела из-за нерасторопности журналиста, наступившего на ногу советскому вождю. Хрущев, будучи толстым, не стал при всех наклоняться и обуваться, а поспешил к трибуне. В итоге ему вернули туфлю, завернутую в салфетку, и оставили на столе. Кадр с ней был настоящим, но Хрущев обувью по столу не стучал.

Рамзан Кадыров прокомментировал прошедшую в Чечне контртеррористическую операцию, его цитирует канал "Без комментариев".

Псы ада забыли, что в Чеченской Республике мы восстановили мир и порядок не для того, чтобы бандиты нарушали покой граждан. Любой, кто будет угрожать стабильности в регионе, будет немедленно уничтожен. Так было и будет отныне!