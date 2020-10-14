"Ужасная репутация". Госдеп об избрании РФ в Совет ООН по правам человека

Влада Некрасова

В Госдепартаменте США сожалеют об избрании России, Китая и Кубы в Совет по правам человека ООН, передает РИА Новости.

Американцы покинули СПЧ ООН в 2018 году.

"До принятия этого решения и после нашего выхода США призывали страны – члены ООН принять незамедлительные действия для реформирования совета прежде, чем это станет уже непоправимо. К сожалению, эти призывы не были услышаны, и сегодня Генассамблея ООН вновь избрала страны с ужасной репутацией в области прав человека, включая Китай, Россию и Кубу. Венесуэла была избрана в 2019 году", – отметили в Госдепартаменте.

Майк Помпео

Twitter руководитель ведомства

Ранее радио Sputnik сообщало, что Госдеп увидел плюсы для США от запусков российских "Цирконов".