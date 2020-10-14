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В Центре занятости рассказали, сколько украинцев потеряли работу во время карантина

В Центре занятости рассказали, сколько украинцев потеряли работу во время карантина
С 12 марта, когда в Украине ввели карантин из-за коронавируса, статус безработных получили 525 тысяч человек. Об этом заявили на запрос "Радіо Свобода" в Государственном центре занятости (ГЦЗ).

По данным ведомства, этот показатель на 53% выше показателя аналогичного периода прошлого года.

Наиболее значительный рост числа безработных наблюдался в Киевской, Одесской, Закарпатской, Львовской областях и Киеве (в 1,8-2,8 раза). При этом в Луганской, Сумской, Днепропетровской, Черкасской и Винницкой областях число безработных выросло на 32-38%.

По состоянию на 12 октября в стране официально зарегистрировано 427 тысяч безработных.
В Госцентре занятости отметили, что при их содействии трудоустроили за время карантина 342 тысяч человек.

По состоянию на 12 октября в базе ведомства было 67 тысяч вакансий, то есть на каждую из них претендовало 6 безработных.
# Общество / В мире
По материалам: gogetnews.info

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