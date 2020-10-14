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В Госдуму внесли проекты, закрепляющие гарантии верховенства Конституции

В Госдуму внесли проекты, закрепляющие гарантии верховенства Конституции
Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму пакет проектов, закрепляющих дополнительные гарантии верховенства Конституции РФ и приоритета ее действия на территории России, сообщили в пресс-службе комитета ГД.

"Во второй пакет входит ряд законопроектов, направленных на развитие конституционных положений, закрепляющих дополнительные гарантии верховенства Конституции Российской Федерации и приоритета ее действия на территории нашей страны, при сохранении правовых позиций, направленных на уважение основных принципов международного права", - говорится в сообщении.

Отмечается, что законопроектами предлагается закрепить в кодексах РФ и законах правила соотношения российского законодательства и норм международного права. Также предлагается внести изменения в более 110 законодательных актов РФ, в том числе в шесть кодексов.


"Принятие законопроектов приведет в соответствие с Конституцией РФ положения гражданского, семейного, процессуальных кодексов и многих других законодательных актов РФ в целях обеспечения верховенства Конституции России на территории нашей страны", - цитирует пресс-служба главу комитета по госстроительству Павла Крашенинникова.

# Политика
По материалам: ria.ru

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