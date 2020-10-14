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В эфире программы «Образовательная среда» эксперты обсудят результаты приемной кампании в педагогические вузы

В эфире программы «Образовательная среда» эксперты обсудят результаты приемной кампании в педагогические вузы

14 октября в 15:00 по московскому времени на федеральном портале «Российское образование» состоится прямой эфир нового выпуска еженедельной онлайн-программы «Образовательная среда». Тема этой недели – «Кто хочет стать учителем: итоги вступительной кампании в педвузы».

Кто пришел учиться в российские педвузы в этом году? Как меняется система подготовки учителей? Какие программы и формат обучения предлагают сегодня будущим педагогам? Об этом пойдет разговор в юбилейном, 20-м эфире онлайн-программы «Образовательная среда».

Гости эфира:

– Татьяна Владимирова, проректор по связям с общественностью Московского педагогического государственного университета; 

– Амбарцум Галустов, ректор Армавирского государственного педагогического университета;

– Алексей Герасёв, ректор Новосибирского государственного педагогического университета;

– Салават Сагитов, ректор Башкирского государственного педагогического университета имени М. Акмуллы.

Модератор дискуссии – Александр Милкус, заведующий Лабораторией медиакоммуникаций в образовании НИУ «Высшая школа экономики», обозреватель ИД «Комсомольская правда».

Трансляция онлайн-программы будет доступна на площадке федерального портала «Российское образование» и в официальной группе Минпросвещения России в социальной сети «ВКонтакте».

«Образовательная среда» – еженедельная дискуссионная онлайн-программа о развитии российского образования. Выходит в эфир каждую среду. Это онлайн-площадка для обсуждения наиболее актуальных вопросов в сфере образования, воспитания и науки, которая объединяет широкий круг экспертов: директоров школ и педагогов, руководителей и преподавателей педвузов, колледжей и техникумов, учреждений дополнительного образования, представителей региональных органов управления образованием.

Проект инициирован федеральным порталом «Российское образование».

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# Общество
По материалам: edu.ru

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