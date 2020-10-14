В эфире программы «Образовательная среда» эксперты обсудят результаты приемной кампании в педагогические вузы
14 октября в 15:00 по московскому времени на федеральном портале «Российское образование» состоится прямой эфир нового выпуска еженедельной онлайн-программы «Образовательная среда». Тема этой недели – «Кто хочет стать учителем: итоги вступительной кампании в педвузы».
Кто пришел учиться в российские педвузы в этом году? Как меняется система подготовки учителей? Какие программы и формат обучения предлагают сегодня будущим педагогам? Об этом пойдет разговор в юбилейном, 20-м эфире онлайн-программы «Образовательная среда».
Гости эфира:
– Татьяна Владимирова, проректор по связям с общественностью Московского педагогического государственного университета;
– Амбарцум Галустов, ректор Армавирского государственного педагогического университета;
– Алексей Герасёв, ректор Новосибирского государственного педагогического университета;
– Салават Сагитов, ректор Башкирского государственного педагогического университета имени М. Акмуллы.
Модератор дискуссии – Александр Милкус, заведующий Лабораторией медиакоммуникаций в образовании НИУ «Высшая школа экономики», обозреватель ИД «Комсомольская правда».
Трансляция онлайн-программы будет доступна на площадке федерального портала «Российское образование» и в официальной группе Минпросвещения России в социальной сети «ВКонтакте».
«Образовательная среда» – еженедельная дискуссионная онлайн-программа о развитии российского образования. Выходит в эфир каждую среду. Это онлайн-площадка для обсуждения наиболее актуальных вопросов в сфере образования, воспитания и науки, которая объединяет широкий круг экспертов: директоров школ и педагогов, руководителей и преподавателей педвузов, колледжей и техникумов, учреждений дополнительного образования, представителей региональных органов управления образованием.
Проект инициирован федеральным порталом «Российское образование».
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