В Кабардино-Балкарии начал работу первый мобильный «Кванториум»

Лидия Мартынова

Первый мобильный детский технопарк «Кванториум» появился в Кабардино-Балкарии в рамках нацпроекта «Образование», сообщает ТАСС.

«Передвижной модуль предназначен для обучения основам инженерных специальностей ребят, проживающих в сельской местности и удаленных от райцентров населенных пунктах», – уточняет агентство со ссылкой на региональное Министерство просвещения, науки и по делам молодежи.

Мобильный технопарк ориентирован на практические занятия и оснащен высокотехнологичным оборудованием: лазерным станком, 3D-принтером, квадрокоптером, мощными ноутбуками и робототехническими наборами. Каждая поездка в районы будет рассчитана на две недели. Специалисты будут проводить уроки и дополнительные занятия для школьников.

Нацпроект «Образование» охватит период с 2019 по 2024 год. Его общий бюджет составит 784,5 миллиарда рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.