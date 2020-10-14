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В Киеве вооруженный ножом мужчина тяжело ранил бывшего АТОшника-агитатора

В Киеве вооруженный ножом мужчина тяжело ранил бывшего АТОшника-агитатора

Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В среду, 14 октября, в Соломенском районе Киева вооруженный мужчина ранил ножом молодого парня, участника АТО, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Виталий Кличко.

Парень-волонтер Станислав раздавал на улице газету партии «УДАР». Сейчас АТОшник в критическом состоянии находится в реанимации одной из киевских больниц.

По словам свидетелей, пишет, Кличко, Станислав вел себя вежливо, несмотря на агрессивное поведение прохожего, который цеплялся к другим волонтерам. Когда парень отвернулся, мужчина достал нож и нанес Станиславу проникающее ранение в шею.

Парня забрала «скорая», сейчас он в реанимации.

Полицейские задержали нападавшего.

«Убежден, злоумышленник понесет ответственность по всей строгости закона. Станиславу желаю сил выжить. Спасибо медикам, которые делают все, чтобы спасти парня», — написал киевский градоначальник.

Напомним, в начале октября в Киеве задержали нескольких человек, которые громили агитационные палатки и угрожали агитаторам. Нападающие использовали слезоточивый газ и ножи.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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