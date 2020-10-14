В Киргизии депутаты в третий раз выбрали премьером Садыра Жапарова

Алексей Вольцев

Парламент Киргизии сегодня, 14 октября, вновь одобрил кандидатуру Садыра Жапарова на пост премьер-министра страны. Ранее они уже голосовали за этого политика, но сомнения в легитимности данного решения сохранялись: кто-то говорил, что не было кворума, кто-то заявлял о давлении на депутатов.

Сегодня на заседании парламента присутствовали 83 человека, еще восемь передали доверенности на голосование коллегам. Всего же парламент состоит из 120 депутатов. Так что кворум на этот раз однозначно есть.

Указ о назначении премьер-министра еще должен подписать президент Сооронбай Жээнбеков. Однако Жапаров уже приступил к назначениям в своем кабмине. Сегодня, 14 октября, пресс-служба правительства сообщила, что Элнура Мамбетжунушева возглавила Государственную таможенную службу, Нуржигит Кадырбеков стал новым министром культуры, информации и туризма, а Дастан Дюшекеев получил должность пресс-секретаря премьер-министра.

Напомним, в Киргизии на прошлой неделе тысячи людей вышли на митинги против итогов парламентских выборов. Им удалось захватить Белый дом, добиться аннулирования итогов голосования и отставки правительства. Кроме того, толпа освободила из тюрьмы Садыра Жапарова, отбывавшего срок за захват заложника. Позднее Верховный суд отменил этот приговор.