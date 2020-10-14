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В Кировской области можно бесплатно получить новую профессию

В Кировской области можно бесплатно получить новую профессию

С сентября по декабрь в Кировской области реализуется проект по переобучению граждан, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции, сообщает Министерство образования Кировской области.

Получить востребованную на рынке труда профессию могут лица, потерявшие работу в период пандемии, выпускники вузов и учреждений СПО, а также безработные граждане. На данный момент этим правом воспользовались более 300 жителей региона.

На базе Вятского электромашиностроительного техникума стартовало переобучение первой группы граждан по специальности «сварочные технологии». Занятия продляться три недели и будут проходить ежедневно, включая субботу, теоретическая часть будет сразу отрабатываться на практике. По итогам обучения участников программы ждут итоговое тестирование и сдача демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills.

Региональным оператором программы в Кировской области определен Областной центр помощи в трудоустройстве обучающимся профессиональных образовательных организаций. Переобучение граждан будет проходить на базе 11 колледжей и техникумов Кирова, Кирово-Чепецка, Нолинска, Вятских Полян, Слободского, поселка Кумёны, а также в Вятском государственном университете. В общей сложности новые специальности можно получить по 22 компетенциям. Обучение ведется как в очном, так и в дистанционном форматах.

Записаться на обучение можно через сайт «Работа в России» или на платформе Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».  

Организаторы проекта – Министерство просвещения Российской Федерации, Федеральная служба по труду и занятости и Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки.

# Общество
По материалам: edu.ru

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