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В лицее № 1 города Киселевска открылся педагогический класс

В лицее № 1 города Киселевска открылся педагогический класс

В городе Киселевске Кемеровской области открылся педагогический класс, сообщает Министерство образования и науки Кузбасса.

Он начал работу в рамках областного инновационного проекта «Опережающая система подготовки педагогических кадров в условиях образовательно-педагогического кластера».

Цель проекта – ориентировать школьников на педагогические профессии, создать благоприятные условия для общения, самовыражения, самореализации, самосовершенствования, приобщения их к педагогической культуре.
 
Теперь старшеклассники, которые хотят связать свою жизнь с профессией педагога, смогут попробовать здесь  свои силы. Со школьниками будут работать педагоги-наставники по пяти направлениям: «Вожатство», «Волонтерство», «Наставничество», «Психология», «Предметные лаборатории».
 
Так, на занятиях направления «Предметные лаборатории» старшеклассники проводят в игровой форме уроки химии для младших классов, на уроках математики объясняют сверстникам нестандартные способы устного счета.
 
На данный момент педагогические классы открыты в более чем 50 школах региона.
 
Лицей № 1 города Киселевска был капитально отремонтирован по областной программе «Моя новая школа». Все учебные кабинеты оснащены мультимедийным оборудованием (интерактивные доски и панели, мобильные, лингафонные  классы, планшеты, многофункциональные устройства). Лаборатории физики, химии, информатики, биологии и географии оснащены учебно-лабораторным оборудованием. Открыты новые кабинеты астрономии, робототехники и психологии.

# Общество
По материалам: edu.ru

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