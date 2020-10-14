В Москве приостановят работу детских досуговых центров до 1 ноября
Сегодня, 09:20 Анастасия Иванова
Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать
В Москве приостановят работу детских досуговых организаций с 19 октября до 1 ноября, написал мэр города Сергей Собянин в своём блоге.
Согласно сообщению, учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации, находящиеся в ведении Правительства Москвы, с 19 октября по 1 ноября 2020 года работать не будут.
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По материалам: pnp.ru