В Москве школьники 6–11-х классов на ближайшие две недели переходят в дистанционный режим обучения – Собянин

Влада Некрасова

В Москве школьники 6–11-х классов на ближайшие две недели переходят в дистанционный режим обучения, написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем персональном блоге.

Он уточнил, что с понедельника, 19 октября, ученики 1–5-х классов возвращаются в школы и возобновляют обучение в очном режиме.

«Старшие школьники больше подвержены риску заражения коронавирусной инфекцией. На их долю приходится две трети заболевших детей. По опыту весенних месяцев мы знаем, что старшеклассники достаточно успешно адаптируются к дистанционному формату обучения. Младшим это сделать сложнее. К тому же родители не могут оставить их один на один с онлайн-платформой, а сами уйти на работу. Особая ситуация у пятиклассников. Это первый год обучения в средней школе, с новым классным руководителем и новыми учителями. Период достаточно стрессовый для ребенка. Поэтому будет лучше, если они тоже вернутся в школу», – написал Собянин.

Глава города уточнил, что в 1–5-е классы в Москве ходят 540 тысяч детей, в 6–11-е классы – 500 тысяч.

«Принимая это решение, мы существенно уменьшаем эпидемиологическую нагрузку на школы. Появляется возможность максимально рассредоточить детей внутри зданий и минимизировать контакты между учениками разных классов в рекреациях, столовых и на входах», – сообщил Собянин.

Мэр отметил, что учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации, находящиеся в ведении Правительства Москвы, с 19 октября по 1 ноября 2020 года работать не будут.

По словам Собянина, транспортные карты школьников 1–5-х классов будут разблокированы. Бесплатный проезд старшеклассников будет по-прежнему приостановлен.

Также Правительство Москвы рекомендует негосударственным образовательным организациям принять аналогичные решения в школах и учреждениях дополнительного образования, находящихся в их ведении.

«Чтобы лучше защитить от угрозы заражения коронавирусом учителей старшего возраста и педагогов, страдающих хроническими заболеваниями, через две-три недели в отдельных классах планируется ввести новый формат преподавания – тьюторство. Для проведения уроков в школы будут временно приглашены студенты и выпускники педагогических вузов. А опытные учителя будут оказывать помощь тьюторам и контролировать учебный процесс в дистанционном режиме в качестве старших наставников», – отметил Собянин.

Мэр также сообщил, что, когда город начнет получать промышленные партии вакцины против коронавируса, приоритетный доступ к ней получат учителя старшего возраста (но до 60 лет) и педагоги, имеющие хронические заболевания.