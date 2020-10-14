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В ОАЭ за сутки выявлено рекордное число новых случаев COVID-19

В ОАЭ за сутки выявлено рекордное число новых случаев COVID-19
Число зараженных коронавирусом в ОАЭ растет быстрыми темпами, во вторник зафиксирован очередной рекорд суточного прироста числа заболевших, сообщили в министерстве здравоохранения и профилактики.

"За последние сутки был выявлен 1431 случай заболевания коронавирусом, что более чем на 100 человек больше, чем днем ранее. При этом 1652 человека выздоровели за минувший день, а общее число выздоровевших с начала пандемии — 101659. Более 110 тысяч переболели коронавирусом с начала эпидемии, умерли 450 человек", — отметили в ведомстве.

Число инфицированных в ОАЭ стало резко расти в последние несколько недель после того, как на фоне снижения количества выявляемых случаев в июле страна фактически вернулась к нормальной жизни и разрешила приезжать туристам из разных стран.


Власти ОАЭ из-за пандемии в марте ввели в стране жесткие ограничения на перемещения. Прекратили полеты из аэропортов страны, запретили свободно перемещаться между эмиратами, установили комендантский час в ночное время, днем были закрыты все общественные места, жителям разрешалось покидать дома только для посещения магазинов и аптек после уведомления полиции.

# В мире
По материалам: ria.ru

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