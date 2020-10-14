В Подмосковье обнаружены тонны нелегальной косметики
Сегодня, 18:20 Алексей Вольцев
Одна из подмосковных фирм закупила крупную партию дорогостоящей корейской косметики, уклонившись при этом от уплаты таможенных платежей, которые должны были составить 17 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба Московской областной таможни.
"Подмосковная фирма ввозила из Литвы профессиональные косметические средства корейского производства по уходу за кожей и волосами. При оформлении деклараций на товары были указаны недостоверные сведения о стоимости товара. Сумма неуплаченных таможенных платежей составила более 17 миллионов рублей", ‒ говорится в сообщении таможенников, которое цитирует интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Уточняется, что в домах, офисах и на складах, связанных с фирмой, было обнаружено около двух тонн косметических средств. На двух сотрудников фирмы заведено уголовное дело об уклонении от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере.
сообщало, что в Самаре на овощебазе таможенники нашли нелегально закупленные груши.
По материалам: ria.ru