В Подмосковье обнаружены тонны нелегальной косметики

Алексей Вольцев

Одна из подмосковных фирм закупила крупную партию дорогостоящей корейской косметики, уклонившись при этом от уплаты таможенных платежей, которые должны были составить 17 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба Московской областной таможни.

"Подмосковная фирма ввозила из Литвы профессиональные косметические средства корейского производства по уходу за кожей и волосами. При оформлении деклараций на товары были указаны недостоверные сведения о стоимости товара. Сумма неуплаченных таможенных платежей составила более 17 миллионов рублей", ‒ говорится в сообщении таможенников, которое цитирует интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Уточняется, что в домах, офисах и на складах, связанных с фирмой, было обнаружено около двух тонн косметических средств. На двух сотрудников фирмы заведено уголовное дело об уклонении от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере.

сообщало, что в Самаре на овощебазе таможенники нашли нелегально закупленные груши.