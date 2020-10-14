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В Подмосковье за две недели устранили 254 нарушения в содержании детских площадок

В Подмосковье за две недели устранили 254 нарушения в содержании детских площадок

В Подмосковье за две недели устранили 254 нарушения в содержании детских площадок, сообщает Главное управление государственного административно-технического надзора Московской области.

«Инспекторы ведомства проводят регулярные проверки детской игровой инфраструктуры региона. За предыдущие две недели по предписаниям инспекторов Госадмтехнадзора было устранено 254 нарушения в состоянии и содержании детской игровой инфраструктуры в Подмосковье», – заявил начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

По его словам, наибольшее количество нарушений в содержании детских площадок устранено в городских округах Балашиха, Ступино, Озеры, Богородский, Коломна, Подольск, Домодедово, Пушкино, Можайский.

# Общество
По материалам: edu.ru

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