В семье Аллы Пугачевой пополнение!

Анастасия Иванова

Сегодня стало известно, что Примадонна стало бабушкой в 5 раз. Порадовал новостью ее племянник Владислав, у которого родилась дочка Женя. По правде говоря, член большой семьи знаменитости мог похвастаться появлением малышки на свет еще в августе, но предпочел выдержать паузу и оставить небольшую интригу для публики.

Стоит отметить, что событие значит очень много для Владислава. Долгое время он боролся с алкогольной зависимостью и не мог «завязать» до прошлого года, в связи с чем великая артистка грозилась мужчине забрать его старшего сына Евгения (на данный момент мальчик действительно проживает отдельно от отца, а точнее, у водителя Примадонны. Она обеспечивает его всем). Затем в жизни мужчины произошло чудо: он познакомился с красавицей Гузель, которая стала его исцелением от пагубной привычки. Год назад пара сыграла свадьбу и уже порадовала близких пополнением.

«Гузель говорила, что станет мамой в сентябре. Но она неожиданно попала в реанимацию, пролежала там месяц, и малышка родилась раньше — 3 августа. Влад очень переживал, но девочка абсолютно здорова. Ее имя пока держат в секрете. Но вроде как назвали ее тоже Женей»,

— поделились знакомые родственника Аллы Борисовны.Подпишись на нас в Яндекс Новости