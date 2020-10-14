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В семье Аллы Пугачевой пополнение!

В семье Аллы Пугачевой пополнение!

Сегодня стало известно, что Примадонна стало бабушкой в 5 раз. Порадовал новостью ее племянник Владислав, у которого родилась дочка Женя. По правде говоря, член большой семьи знаменитости мог похвастаться появлением малышки на свет еще в августе, но предпочел выдержать паузу и оставить небольшую интригу для публики.


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♥️

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Стоит отметить, что событие значит очень много для Владислава. Долгое время он боролся с алкогольной зависимостью и не мог «завязать» до прошлого года, в связи с чем великая артистка грозилась мужчине забрать его старшего сына Евгения (на данный момент мальчик действительно проживает отдельно от отца, а точнее, у водителя Примадонны. Она обеспечивает его всем). Затем в жизни мужчины произошло чудо: он познакомился с красавицей Гузель, которая стала его исцелением от пагубной привычки. Год назад пара сыграла свадьбу и уже порадовала близких пополнением.

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Аллуся 🤤

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«Гузель говорила, что станет мамой в сентябре. Но она неожиданно попала в реанимацию, пролежала там месяц, и малышка родилась раньше — 3 августа. Влад очень переживал, но девочка абсолютно здорова. Ее имя пока держат в секрете. Но вроде как назвали ее тоже Женей»,

— поделились знакомые родственника Аллы Борисовны.
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Меня в ней не раздражает ни-че-го. Тем более что, знаешь, по прошествии лет бывает, что люди устают друг от друга. У меня все наоборот. Просто она — мой человек. С ней я понял самую банальную, тривиальную истину, что люди разделены на половины.Вот я нашел свою половину. Ну, не совпали по времени, по возрасту. Но половина — все равно половина. Мне нравится все: как она смотрит, сидит, поет, молчит, как она думает, как готовит. И еще кое-что, о чем не принято говорить. © Максим Галкин 2014 #любовь ♥️

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По материалам: popcake.tv

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