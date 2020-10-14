В Виннице легковушка снесла двоих детей на пешеходном переходе: опубликовано видео

Анастасия Иванова

Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

После наезда на ребенка в Борисполе в Виннице 13 октября аналогичная авария произошла на перекрестке улиц Пирогова и Дачная. Там 52-летний водитель Mitsubishi Colt в 18:12 совершил наезд на двух несовершеннолетних, которые пересекали проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу.

В результате столкновения одна из девочек получила телесные повреждения и была госпитализирована, а другой ребенок, который пострадал меньше, испугавшись, убежал.

Появилось видео с места происшествия.

Как сообщает ДТП Винница, уголовное производство открыто по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса. Виновному может грозить ограничение свободы на срок до 3 лет с лишением права управлять транспортными средствами.

Напомним, в начале октября в Броварах под Киевом Volkswagen полицейского насмерть сбил женщину на пешеходном переходе.