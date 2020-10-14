Вторая вакцина от коронавируса, танцы уральских монахинь, ГЭС за 2 млрд: о чем пишут в Телеграме 14 октября

Вадим Карасев

Ruposters выбрал примечательные посты популярных каналов в телеграме о случившемся в мире 14 октября.

На Кубани после реконструкции запущена Белореченская ГЭС, сообщает канал "Высокое напряжение". Реконструкция продлилась 3 года и обошлась владеющему электростанцией ЛУКОЙЛу в 1,7 млрд рублей, ресурс предприятия продлен на 40 лет. Станция будет теперь производить почти в 2 раза больше электроэнергии, благодаря чему будет решена проблема ее дефицита в таких районах Краснодарского края, как Белореченский и Апшеронский.

Ксения Собчак в своем канале "Кровавая барыня" обличила бывшего сотрудника ее проекта "Осторожно, Собчак" Рената Давлетгильдеева, который выступил с критикой в адрес бывшей начальницы и обвинил ее в отношении к сотрудникам "как к рабам". Собчак подчеркнула, что мужчина работал у нее лишь 2 месяца, за которые запомнился бесконечной ложью, постоянными срывами съемок и употреблением наркотиков на рабочем месте. Более того, он оставлял себе полученные от Собчак деньги, которыми должен был расплачиваться с дизайнерами. "Этот человек — клинический лжец. Он очень красиво презентует, а потом всегда кидает... Врет красочно и очень убедительно. Держитесь подальше", — написала Собчак.

Канал "Минправды" обратил внимание на разоблачение видео о массовой гибели морских обитателей на Камчатке, которое в начале месяца опубликовал Юрий Дудь. Оказалось, что огромное пятно у побережья полуострова было снято пилотом местной авиакомпании "Витязь-Аэро" Дмитрием Задиреем в 80 км к северу от Халактырского пляжа, в районе бухты Калыгирь и бухты Малая Медвежка. Таким образом, связь между пятном и гибелью морских обитателей крайне сомнительна.

После состоявшейся накануне презентации Apple российских фанатов компании ждал неприятный сюрприз, пишет канал "Рука рынка". В официальном магазине корпорации в России подскочили цены, что связано с падением курса рубля, причем подскочили заметно — на 10-25%.

В захваченном экс-схиигуменом Сергием (Романовым) Среднеуральском женском монастыре прошли танцы монахинь, посвященные 75-летию Победы в ВОВ. Канал URA.Ru выложил видео с этого странного мероприятия.

Одноклассники и даже учителя Данилы Монахова, расстрелявшего жителей нижегородского поселка, знали, что он готовится к шутингу в своей школе. Как сообщает канал "112", он собирался устроить теракт вместе с другом, в соцсетях они обсуждали, где достанут оружие. Более того, они сказали об этом классной руководительнице. "Оказалось, что все руководство школы знало уже об этом, но от остальных учеников и их родителей информацию скрывали. Ровно как и то, что в нашу школу приезжали определенные органы по этому вопросу", — рассказала одноклассница Монахова.