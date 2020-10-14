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Вуди Аллен женился на своей приемной дочери

Вуди Аллен женился на своей приемной дочери

Не все знают, что популярный 84-летний актер и режиссёр Вуди Аллен (Woody Allen) уже 23 года женат на своей 50-летней приемной дочери Сун-и Превен (Soon-Yi Previn).


[media=https://twitter.com/peter_robu/status/1314568500099203073?ref_src=twsrc%5Etfw]

Как выяснилось, в детстве Сун-и жила в доме своей приемной матери Мии Фэрроу (Mia Farrow), гражданской супруги Вуди Аллена, но счастье среди домочадцев ей обрести не удалось. Мия вела себя ужасно, заботилась только о родных детях: Мэттью (Matthew), Саше (Sasha) и Флетчере (Fletcher). А приемной же дочке частенько доставалось от злобной «матери». Та швыряла в неё предметы, попадающиеся под руку, била, оскорбляла и намекала на слабоумие девочки. Вуди Аллена Сун-и тоже ненавидела, поясняя это тем, что нормальный человек никогда не свяжется с такой «ведьмой».

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«Я не понимала, как кто-то может иметь отношения с такой злобной и неприятной женщиной»,

— объяснила она.
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Больше всего страданий Превен испытала в тот момент, когда услышала, что приемный отец предлагает матери показать её психиатру. Тогда их отношения совсем разладились, но когда Сун-и была в 11 классе, между ней и Алленом вспыхнула искра. Пара долго скрывала это от домочадцев, но в итоге Фэрроу сама все узнала про адюльтер и рассталась с мужем.

[media=https://twitter.com/MacCocktail/status/1314020425920249857?ref_src=twsrc%5Etfw]
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По материалам: popcake.tv

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