Заговоры на Покров 14 октября 2020 года: на счастье, любовь и удачу

Вадим Карасев

В день православного праздника Покрова Пресвятой Богородицы каждый сможет изменить жизнь к лучшему. Искренние и бескорыстные желания исполнятся благодаря проверенным заговорам.

Православный праздник Покров отмечается ежегодно, и в 2020 году его дата неизменна: 14 октября. Праздничный день сочетает в себе православные и народные традиции, благодаря которым не прерывается связь поколений. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют познакомиться с простыми заговорами, прочесть которые сможет каждый. Они помогут привлечь в жизнь счастье, взаимную любовь и не остаться без поддержки капризной Фортуны.

Заговор на везение в Покров

Привлечь в жизнь удачу на Покров можно молитвой, обращенной к Богородице. Дополняют обращение простым заговором. Для этого открывают двери и окна, приговаривая:

«Удачу в дом пускаю, помыслами чистыми везение зазываю. Ветер неприятности из дома выдувает, место для счастья расчищает».

После этого выходят из дома и кидают монетку за спину со словами:

«На удачу, на откуп, на справедливость».

Заговор на привлечение любви 14 октября 2020 года

Одиноким людям и тем, кто не ощущает гармонии в семейных отношениях, поможет простой заговор. Замужние и женатые читают его на приготовленные своими руками блюда или напитки: «С любовью готовлю, счастье свое призываю, невзаимности больше не знаю. Вместе есть, вместе пить, друг друга любить». Кушание супруги едят за одним столом.

Тем, кто находится в поиске, свой заговор можно прочитать на любое угощение. Его передают мужчине, если нужен спутник жизни, или женщине, если мужчина ищет вторую половинку:

«Угощение мое сладкое любовь привлечет, меня от одиночества спасет. С добрыми помыслами угощаю, любовь взаимную в жизнь привлекаю».

Заговор на счастье в день Покрова Пресвятой Богородицы

Привлечь счастье поможет заговор на расческу. Ею проводят по волосам трижды, приговаривая:

«Гладко расчешусь, себе улыбнусь. Как на улицу пойду, так и счастье привлеку».

Счастье в дом придет, если заговор прочитать на свежие фрукты, которые раздают всем членам семьи:

«Сладко есть, крепко спать, по утрам с улыбкой вставать. Как фрукты съедим, так и счастье привлечем, неудачи из дома выдворим, дружно заживем, гармонию в дом приведем».